El espectáculo God save the Queen celebra los 50 años de la banda británica en el Palacio de la Ópera

El espectáculo “God save the Queen”, sobre la banda británica liderada por Freddie Mercury, llegará al Palacio de la Ópera el próximo verano.





Será el día 7 de julio a las 20.30 horas y las entradas ya están a la venta en www.ataquilla.com y en el quiosco de la plaza de Ourense con precios entre los 35 y los 48 euros más gastos, según sector.





El calificado como el mejor show de Queen del mundo, según la revista “Rolling Stone”, traerá a la ciudad un show con los grandes éxitos del grupo, una colección con la que abordarán la trayectoria de Queen en dos horas.





“God Save the Queen se ha convertido en un fenómeno musical para los fans de Freddie Mercury y su banda. El show reúne todos sus grandes éxitos en una compilación perfecta de dos horas de majestuosidad musical”, indica la productora, Cávea, que añade que la formación ha participado en la película “Bohemian Rhapsody”.





Pablo Padín se mete en la piel de Mercury y desgranará temas como “We will rock you”, “We are the champions” y “Radio Gaga”, entre otros.





Las localidades ya pueden adquirirse en los canales de venta habituales del Palacio de la Ópera, es decir, a través de Ataquilla.com y en el despacho de billetes de la plaza de Ourense.