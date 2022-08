Dorian "Nuestros conciertos son un espacio para olvidarse de todo y disfrutar de la música"

Dorian, uno de los grupos de mayor éxito del panorama nacional, actúa esta noche en el Festival Noroeste Estrella Galicia. El concierto tendrá lugar a las 00.00 horas en el Muelle de Trasatlánticos. Hablamos con Belly Hernández en las horas previas a la actuación.

¿Alguna vez pensasteis que tendríais el éxito que habéis alcanzado a día de hoy?

La verdad es que no, nosotros hemos sido un grupo que ha crecido de forma muy gradual, desde muy abajo, no hemos tenido como grandes picos de popularidad, todo ha ido ocurriendo poco a poco, lo que te da bastante tiempo para masticar las cosas que te van pasando. Sí que nosotros desde el principio planteamos la banda como una opción de vida muy seria, siempre pusimos toda la carne en el asador, no teníamos plan B. Pero de alguna forma te van ocurriendo cosas que no imaginabas que te iban a ocurrir, como por ejemplo acabar siendo cabeza de cartel de festivales a los que tú acudías como público o que tu disco se cuele en la lista de éxitos... O que acabaríamos viendo a miles de personas cantando nuestras canciones. Son cosas que de alguna forma no las prevés pero que van ocurriendo poquito a poquito y que si miras atrás la verdad es que impresionan mucho.

¿Qué queréis transmitir con vuestras letras?

Marc es el letrista de la banda. Yo sé que gran parte del éxito de nuestro grupo se debe también a sus letras, que conectan con muchas personas. Marc es una persona que se toma muy en serio esta labor, este trabajo, y yo creo que si echamos la vista atrás y analizamos un poco las letras de Dorian veremos que todo tiene mensajes parecidos: ciertos mensajes de disidencia, de que la gente tiene que encontrar su camino, de no sentirse extraño por ser distinto, de seguir el camino que a uno le dicta su corazón, de ser valiente, de ver las cosas de una manera propia. Y yo creo que ese es un poco el mensaje que lanzan las canciones de Dorian.

¿Tenéis ya nuevos proyectos a la vista?

Acabamos de presentar nuestro último disco, que se llama 'Ritual', fue en mayo y es justamente lo que estamos presentando ahora mismo en esta gira. Ahora estamos haciendo conciertos en festivales y en octubre vamos a Latinoamérica a girar: giramos en México, Argentina, Chile, Perú, Colombia... y después volvemos en noviembre y hacemos dos grandes conciertos, uno el de Sant Jordi Club de Barcelona y otro en el WiZink Center de Madrid. Después continuaremos girando con 'Ritual' y seguramente haremos canciones nuevas que es lo que nos encanta hacer, así que bueno, siempre estamos en constante movimiento.

¿Y cómo son vuestros directos?

Para quien ha ido a un concierto de Dorian, los conciertos yo creo que son uno de nuestros fuertes. Yo creo que somos un grupo que se entiende muy bien y mejor en directo. Somos carne de directo, nos hemos formado en los escenarios y creo que se puede ver un directo contundente, con un espectáculo de luces y sonido bastante destacable. Además de encontrar canciones míticas o más destacadas de nuestra trayectoria como pueden ser 'La tormenta de arena' o 'Cualquier otra parte', también hay espacio para canciones de nuestro último disco y otras más tranquilas. Yo creo que la gente que viene a nuestros conciertos lo pasa bien, salta, canta, es como un espacio para olvidarse de todo y disfrutar de la música.

Llegáis con la gira de presentación de 'Ritual', ¿tenéis alguno antes de subiros al escenario?

Sí, nosotros cuando nos subimos al escenario nos damos un gran abrazo, pegamos un grito y salimos al escenario a disfrutar.