Descubren que el profesor de Pablo Picasso pintó los murales del Circo de Artesanos

Cualquiera que haya entrado en el edificio del Circo de Artesanos, ubicado en San Andrés, ha podido descubrir los restos del edificio modernista que antaño se levantó en el mismo lugar. Además de las grandes lámparas antropomorfas, destacan los murales del salón de actos. Sin embargo, se ignoraba quién podía haber sido el autor, puesto que no quedaban registros de la obra, que se había llevado a cabo a mediados del siglo XIX. Fue el responsable de cultura de la entidad, Manuel Miragaia, el que descubrió el secreto, después de una ardua investigación: el autor es el pintor coruñés Román Navarro.



“O antigo edificio se derrubou nos anos setenta do século pasado pero quedaban as pinturas”, explicó Miragaia. Espoleado por la curiosidad, consultó incluso a al antiguo aparejador del proyecto, todavía vivo, porque intervino en las instalación del techo con las pinturas, pero no sabía nada. Fue gracias a que estaban catalogando la biblioteca del Circo de Artesanos que descubrieron en un artículo de Uxío Carré sobre la Reunión Recreativa de Artesanos la identidad del autor.



Resultó ser Román Navarro García-Vinuessa (1854-1920), que fue profesor de Pablo Picasso, así como de otros grandes autores, como Joaquin Vaamonde, Arturo Souto o Francisco Llorens. Tenía un taller en Sánchez Bregua y retrato a dos reyes, Alfonso XII y Alfonso XIII y varias instituciones poseen obras suyas, incluido el Museo del Prado, además de contar con una calle en la ciudad. En el Circo de Artesanos esperan que la Xunta y el Ayuntamiento se comprometan en la restauración de las pinturas .