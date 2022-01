Dani Martín actuará en el Coliseum el próximo 5 de noviembre con su gira “Qué caro es el tiempo”

El cantante Dani Martín anunciaba ayer nuevas fechas para su gira “Qué caro es el tiempo”, entre las cuales incluyó el Coliseum de A Coruña, donde actuará el próximo 5 de noviembre.





Será su primera visita en cuatro años, ya que la última vez que visitó la ciudad herculina fue en el 2018, dentro de su tour “Grandes Éxitos y Pequeños Desastres”.





“Después de lo que hemos vivido, y de lo que no hemos podido vivir, ya no tiene sentido que la gira se llame “Lo que me dé la gana”. Nos merecemos reencontrarnos con todas las canciones que nos han llevado a los lugares donde hemos sido felices. Y cantarlo todo. Por eso la gira pasa a llamarse “Qué caro es el tiempo”. Nos lo merecemos”, explica el propio Martín sobre la denominación de la gira que lo traerá a la ciudad en noviembre.





Las entradas para el concierto se pondrán a la venta el próximo lunes, 24 de enero.





Estas localidades se podrán adquirir a través de cuatro métodos: en la página web del artista (danimartin.com.es), en la plataforma de venta de entradas online Ataquilla.com, a través de El Corte Inglés o, de manera presencial, en la taquilla de la plaza de Ourense. La previsión es que el inicio de la venta de localidades sea a partir de las 12.00 horas.