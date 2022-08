Cora Novoa: “La electrónica sigue siendo incomprendida en Galicia”

La artista ourensana Cora Novoa regresa “a casa”, a Galicia, para actuar el 20 de agosto en el parque de Santa Margarita en el Festival de Electrónica Coruñés (FEC), en el marco de las fiestas de María Pita.

¿Va a ser un Dj set al uso o un Live?

En este caso será un Dj set. Creo que llevaba como tres o cuatro años sin pinchar en A Coruña. Así que, aunque sea un directo, voy con mucha ilusión y ganas.

Es una actuación especial, en casa, como quien dice.

Sí, a ver, es muy especial porque no hay una infraestructura sólida, consolidada, a pesar de los muchos esfuerzos de promotores y de proyectos de mucha gente joven que está haciendo colectivos... A pesar de esos esfuerzos, no hay una infraestructura y un apoyo por parte de las instituciones culturales gallegas y, al final, se nota. Cuando tu vas a un sitio, y más cuando es tu tierra, y sabes lo que hay... por eso, precisamente, porque hay pocos bolos me hace muchísima ilusión (ríe).

¿En qué proyectos está inmersa?

Hemos anunciado nueva gira, ‘Rituals’, que comienza en Canadá y va a ir recorriendo Europa y también Latinoamérica. Y también tengo un nuevo trabajo, una remezcla que sale en septiembre, con Zahara, que tengo muchas ganas de que salga, es un disco especial que se llama ‘Reputa’, el álbum original se llamaba ‘Puta’, y salen otros artistas como La Oreja de Van Gogh, María José Llergó... y me hace mucha ilusión porque es un proyecto muy importante.

En su sello, Seeking The Velvet, tienen una visión artística característica.

Con Seeking The Velvet nos centramos en tres pilares: arte, música y tecnología. Damos rienda suelta a locuras o proyectos que de otra manera no serían posible, como lanzar NFTs o hacer proyectos más audiovisuales o inmersivos... Seeking the Velvet es mi capricho para poder hacer locuras y es una plataforma que también da voz a otros artistas.

No se centra solo en la música.

Exacto, colecciones de ropa, NFTs, experiencias inmersivas... es un cajón de sastre para hacer todo lo que no se puede hacer (ríe), lo que está correcto hacer en la industria musical o en la industria creativa. Es el espacio para experimentar y para crear a gusto sin tener un corsé.

Empezó con la flauta travesera, descubrió la electrónica, se mudó a Berlín, luego Londres y ahora Cataluña. ¿Cree que hubiese podido desarrollar los mismos conceptos si se hubiese quedado en Galicia?

Seguro que no. Porque al final me ha enriquecido muchísimo. Hoy, creo que puedes ser afortunada y vivir en un pueblito de Ourense y llegar ganarte la vida con la música, pero es bastante improbable. La cultura está centralizada, por desgracia, y tienes que irte a sitios donde puedas hacer contactos, enseñar tu trabajo, crecer como artista, donde haya instituciones que te apoyen, porque yo estoy en Cataluña y siempre digo que me siento gallegocatalana (ríe), porque me lo dieron todo. Así como Galicia, a nivel institucional, no me dieron nada, en Cataluña me lo dieron todo.

Hoy en día, sería más fácil seguir sus pasos y conocer lo que se hace fuera sin salir.

Claro, pero tienes menos papeletas de que te toque la lotería si te quedas en Galicia. Porque no hay una infraestructura, una red de clubs, de sellos, ni festivales, de música electrónica. Hay un circuito de salas de conciertos, pero la música electrónica sigue siendo una incomprendida dentro de Galicia, se sigue relacionando con cosas peyorativas.