Brothers in Band actuarán en la Pelícano en marzo

Brothers in Band, la banda tributo a Dire Straits y considerado como uno de los mejores espectáculos internacionales, regresará a su ciudad natal, A Coruña, para presentar su último show ‘The last tour of Dire Straits’.

Lo harán el próximo 4 de marzo en la sala Pelícano, donde la banda recreará la última gira de los Dire Straits, con la que Mark Knopfler, John Illsley, Phil Palmer, Alan Clark, Guy Fletcher, Chris White, Chris Whitten, Danny Cummings y Paul Franklin recorrieron una buena parte del mundo en 1991 y 1992.