As salas de concertos galegas elixen a súa nova directiva

As 36 salas de música en directo de Galicia que conforman Clubtura, a Asociación Galega de Salas de Música ao Vivo, única entidade representante do sector na comunidade, renovaron onte luns a súa directiva, nunha xunta xeral que tivo lugar en Santiago de Compostela, e na que a nova equipa directiva contou co apoio absoluto dos socios presentes representados.



A nova directiva, que conta con representación das catro provincias galegas, como ven sendo tradición, estará presidida por Marcos Vázquez Silva (La Fábrica de Chocolate, Vigo), que terá ao seu carón a Tomás Legido Sánchez (Sala Mardigras, A Coruña) como vicepresidente, e a Eduardo Meijueiro Rodríguez (La Pecera, Vigo) como secretario. A tesourería da entidade queda en mans de Fernando Casal Neira (Gatos, Melide),que xa ostentara o cargo na anterior directiva.



Nos postos de vogais repiten Ánxela González Porto (Borriquita de Belem, Santiago de Compostela) e Davide Paz Garza (Auriense, Ourense), e incorpóranse por primeira vez Sabela Regueira Varela (Sala Guión, Pontedeume), Celestino Freijo Andión (Sala Jagger, Lugo) e Gustavo Rey (Krazzy Kray, Cambados)