'As Bestas' se queda fuera de carrera a los Oscar, con 'Alcarràs' como representante española

La película 'Alcarràs', de Carla Simón, ha sido la película española elegida por los académicos para representar a España en los premios de la Academia de Hollywood, que se celebrarán el próximo 12 de marzo de 2023.

Los académicos ya eligieron el pasado mes de agosto las tres cintas finalistas de entre 42 largometrajes estrenados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022. En la carrera se ha quedado fuera finalmente 'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen, película rodada en Galicia y que cuenta en su reparto con actores gallegos, como Luis Zahera y Diego Anido. También ha sido excluida 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa.

Ahora, 'Alcarràs' inicia su camino para el Oscar esperando a conocer si entra en el primer corte de la Academia, la conocida como 'shortlist' de diez títulos, que se conocerá el próximo 21 de diciembre. A finales de enero se anunciarán los cinco finalistas de esta categoría a mejor película extranjera.

El año pasado la candidatura española recayó en 'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa, que no consiguió entrar en las cinco finalistas de los Oscar.

Tras conocerse la candidatura, Simón ha explicado que una de las fortalezas de 'Alcarràs' de cara a los Oscar es el "empaque" internacional que ha acumulado desde su estreno, incluyendo el Oso de Oro en la Berlinale. "Estamos muy bien acompañados, aunque la primera vez que presentas una película en un país es un poco incógnita", ha reconocido.

El primer desembarco de 'Alcarràs' en Estados Unidos será con el Festival de Cine de Nueva York, que comienza el próximo 30 de septiembre. "En Europa la gente ha conectado con la película igual que en España, pero porque es algo que se siente como propio al estar la agricultura en crisis", ha explicado la cineasta catalana.

Es por ello que reconoce no saber cómo conectará el público americano con esta cinta, si bien tiene "mucha esperanza" porque la agricultura no es el tema principal. "Más allá de la agricultura, el tema principal de la película es la familia y todos tenemos una, así que a ver qué pasa", ha apuntado.

Simón ha reconocido que ha pasado los momentos previos al anuncio "distrayendo los nervios" con escenas de películas de Godard, el cineasta francés fallecido este martes. "¿Para quién no ha sido importante Godard? ha sido una noticia muy fuerte porque todos sabíamos que iba a pasar, pero era alguien casi inmortal", ha homenajeado.

UN HIJO Y "LOS PIES EN EL SUELO"

En videollamada desde Barcelona, Simón ha reconocido ser "muy supersticiosa" e intentar "no pensar demasiado" en la posibilidad de llegar a la ceremonia. "Aún no tengo una lista de deseos de cosas que me gustarían que pasaran si vamos, pero sí tengo una promesa con un tío mío, fanático de los Oscar, que le dije que si ganábamos vendría como acompañante", ha comentado con humor.

La directora de 'Verano 1993' --que también fue elegida en su momento como candidata española a los Oscar, aunque no consiguió pasar el corte-- ha admitido que estas situaciones son "momentos muy contradictorios". "Lo vivo con mucha ilusión y ganas y me encanta viajar y presentarla, pero es algo que te priva de tiempo para escribir y pensar en lo siguiente. En este tiempo he tenido un hijo y eso es lo que más te pone los pies en el suelo", ha indicado.

Por su parte, la productora de Elastica Films María Zamora ha reconocido que la carrera para el Oscar es algo que "se va construyendo poco a poco" y Berlín ha sido punto de partida. El productor de 'Alcarrás', Stefan Schmitz, ha confirmado que la película volverá a tener un relanzamiento en salas y que aún "queda un largo recorrido".