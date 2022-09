Alberto Ramos gana el premio de narrativa breve de Repsol con 'Os corpos de Romanov'

El premio de narrativa breve de Repsol celebró este año su edición número 16, de la cual ha resultado vencedor el escritor y periodista Alberto Ramos, con su creación 'Os corpos de Romanov'.

La obra de Ramos fue escogida de entre una treintena de participantes por un jurado conformado por Marcos Calveiro, Xosé Monteagudo, Ramón Nicolás, Diana Varela Puñal y Dolores Vilavedra.

'Os corpos de Romanov' se publicará, según el director de la Editorial Galaxia, Francisco Castro, en, aproximadamente, un mes. El galardón de la Fundación Repsol, además de con la publicación, está dotado con 12.000 euros.

Varela Puñal, en calidad de portavoz del jurado, destacó de la pieza ganadora que sus piezas "acaban encaixando como un reloxo suizo" y que, "a pesares do seu título, non é unha novela histórica", sino que "afonda no que está soterrado" o, como aseguraba el académico de la Real Academia Galega, Ramón Nicolás, "os sumidoiros da historia".

Ramos sucede así como vencedor a Xosé Monteagudo, que el pasado 2021 ganó este mismo certamen con su obra 'Eternity'. El premio lo ganaron antes otros autores como Berta Dávila, Antón Lopo, Gonzalo Hermo, Anxos Sumai o Xurxo Sierra, entre otros, a los que el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, y el presidente de la AELG, Cesáreo Sánchez, se refirieron como "a xeración Repsol".