Un acto simbólico reconoce el trabajo de Miguelanxo Prado al frente de Viñetas

El colectivo cultural In Nave Civitas organizó ayer un acto simbólico de homenaje al artista y exdirector de Viñetas desde o Atlántico, Miguelanxo Prado, con el que también se defendió el modelo actual del evento y que no se convierta “nunha feira mercantil”.



Bajo el lema ‘Mil agostos máis para Viñetas con Miguelanxo’, una treintena de personas se concentró en la plaza de María Pita para leer cómics, muchos de ellos del autor coruñés, y recordar “moitas cousas que aprendemos de Miguelanxo”, explica Rodrigo Osorio, de In Nave Civitas.



“Un evento como Viñetas non se pode perder por cartos. É algo que só podes ver aquí. Se hai cartos para cousas con menos importancia a nivel de singularidade, isto non se pode abandonar”, apunta Osorio, que ensalza la figura de Prado “a nivel internacional”.



Renuncia voluntaria

El 30 de marzo, Miguelanxo Prado presentó su renuncia a la organización y dirección del Salón del Cómic coruñés por la falta de dotación presupuestaria del Ayuntamiento y manifestó: “Non estou canso nin esgotado, nin a fórmula está acabada. Este é un problema estrutural, non persoal”. In Nave Civitas añade que “hai moita xente doída” por la actitud del Gobierno local, “coma se non pasara nada”, y sentencia: “Miguelanxo é Miguelanxo. Debémoslle moito”.



La agrupación no descarta nuevas acciones para continuar promocionando a Prado como impulsor de un certamen reconocido internacionalmente. “Non vai quedar aquí a cousa, imos ver como queda todo despois das eleccións. Quizais o goberno que saia decida aumentar o orzamento”, comenta Rodrigo Osorio, que agradeció la presencia del BNG en la concentración y constató la “preocupación” de Por Coruña por el tema.