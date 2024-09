Reportaje | Abanca invita a ‘conocer mundo’ con salida desde el paseo de O Burgo

Abanca invita a los vecinos de Culleredo a ‘conocer mundo’ partiendo del paseo marítimo de O Burgo. Lo mejor del viaje es que durará lo que el interesado quiera. Desde a minutos a días, eso sí la invitación finaliza el martes, día 24. A partir de esa jornada el periplo habrá que comenzarlo en otro municipio y eso ya dependa de la organización de la muestra ‘Viaxando. Coleccións de arte Afundación e Abanca”.



Precisamente, el coordinador institucional de la entidad financiera en A Coruña, José Manuel Vilariño Orgeira, y la responsable de Programas educativos de Afundación, Carmen Pérez Larrán, acompañados por el alcalde cullerdense, José Ramón Rioboo, fueron los encargados de inaugurar esta muestra itinerante.



Según fuentes de ambas entidades, la exposición se lleva a cabo con el objetivo de mostrar sus colecciones de arte fuera de sus respectivas sedes. Para ello, Afundación diseñó una muestra callejera que permite llenar las plazas de diferentes localidades gallegas, en esta ocasión O Burgo, con la creación de alguno de los artistas de la comunidad más interesantes de los últimos doscientos años. Las obras pueden enmarcarse en el impresionismo, el regionalismo, el romanticismo o el naturalismo, pero también en los nuevos lenguajes contemporáneos que mezclan el collage, el graffiti o la fotografía.



De Siena a la Antártida



“Todas as pezas seleccionadas convidan a facer unha viaxe, unhas por Galicia e outras arredor do mundo: Siena, O Cairo, A Habana, Chicago, a Antártida, a India ou Tokio a través da obra de importantes nomes da arte como Villaamil, Sotomayor, Carlos Sobrino, Freixanes, Pamen Pereira ou Berta Cáccamo, entre outros. A cronoloxía das pezas abrangue desde finais do século XIX ata a actualidade, e cada unha delas vai acompañada dun texto divulgativo escrito pola crítica de arte Mercedes Rozas”, apuntan desde la organización, al tiempo que indican que el concepto del proyecto, el viaje, siempre supuso una búsqueda de bagaje intelectual, un deseo de experiencia y un modo de descubrir nuevos rumbos para la producción artística pero también una experiencia enriquecedora para todos los viajeros.



Por su parte, el mandatario local de Culleredo mostró su agradecimiento a las dos entidades por llevar la divulgación cultural a las calles de Culleredo. En concreto, destacó que se escogió un punto por donde pasan cientos de personas.