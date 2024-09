A pleno una moción para proteger el Pazo dos Serrano ante una posible urbanización

El BNG de Culleredo llevará al pleno de esta semana una moción para proteger el Pazo dos Serrano, en Vilaboa, frente al plan de reforma interior que tramita el Ayuntamiento a iniciativa de Aliseda, la inmobiliaria propiedad de la multinacional Blackstone y el Banco Santander.

Pazo dos Serrano

El acuerdo, aseguran fuentes nacionalistas, busca rechazar cualquier modificación del ordenamiento urbano de este conjunto histórico "que contradiga o acordo existente en 2013, durante a aprobación inicial do novo PXOM, no que se destinaba a un parque público. De prosperar a proposta, suporía tamén o inicio do procedemento para a súa declaración como Ben de Interese Cultural".

El Pazo dos Serrano, también conocido como Villa Celina, es un conjunto patrimonial que conforma el eje central de Rueiro, uno de los núcleos de Rutis. Tiene un edificio residencial, una capilla e incluso "árbore senlleira", catalogada así por la Xunta.

El BNG explica que el Ayuntamiento aprobó en diciembre de 2023 el plan de reforma interior del que forma parte el pazo "para ser ocupada con edificacións que desfiguran a tipoloxía das edificacións existentes, alterando gravemente o conxunto histórico que conforma o núcleo do Rueiro. O PERI aprobado inicialmente contradí o proxecto de PXOM aprobado inicialmente por acordo plenario no ano 2013, o cal prevé a protección do conxunto do Pazo dos Serrano e o seu destino ao Sistema Xeral de Equipamentos públicos.

Non son estas apreciacións propias nin únicas deste Grupo Municipal ou da veciñanza".