Los mariscadores no retirarán la cría sin acuerdo para sus compensaciones

Si el Gobierno del Estado y la Xunta no alcanzan un acuerdo sobre sus indemnizaciones, los mariscadores no retirarán la cría de la ría de O Burgo. Esta ha sido una de las decisiones adoptadas por los representantes del sector en su última asamblea, a la espera de conocer la decisión de la Administración del Estado y la Consellería do Mar, a los que han convocado a un encuentro mañana en las instalaciones de la Cofradía de Pescadores de A Coruña.



Los afectados aspiran a que en este encuentro, a las 11.00 horas en los muelles de Oza, se concreten el acuerdo y las “promesas” de la ministra Teresa Ribera en documentos oficiales sobre las compensaciones para los meses, casi un año y medio, que no puedan faenar en la ría de O Burgo.



El sector convocó a este encuentro tanto al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, como a la conselleira do Mar, Rosa Quintana.



El pasado 13 de enero, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, trasladó a los afectados, durante el acto de presentación de las obras de regeneración, que comenzarán estos días, su compromiso “total” con los mariscadores con motivo del inicio del dragado del estuario coruñés, una disposición compartida por la conselleira para paliar las consecuencias del cese de actividad en O Burgo.









Trámites





Sobre estas ayudas de casi tres millones de euros, Ribera alegó que el Gobierno de España no tiene competencia en marisqueo y que el expediente lo tiene que tramitar la Xunta, que considera que es el promotor de la obra el que ha de hacerse cargo de las posibles ayudas a los afectados por las actuaciones, que se alargarán, cuando menos, hasta el 2024.



En los últimos días, de cara al inicio de la intervención, el Ayuntamiento de Culleredo y la Demarcación de Costas concretaron algunas de las medidas de seguridad y espacios de acceso ante el inicio de las obras de regeneración de la ría que, entre otras cosas, obligará a cerrar un tramo del paseo marítimo en el entorno de La Cros, y cambiar el emplazamiento de algunos parques, según indicaron desde el Gobierno de José Ramón Riobóo.



El alcalde y el jefe de la Demarcación de Costas, Rafael Eimil, acompañados por técnicos de ambas administraciones, se reunieron en la zona e indicaron que el tramo del paseo en La Cros, el que está más en el interior del estuario permanecerá cortado, habilitándose un itinerario alternativo contiguo a la avenida de Juan Carlos I para que los usuarios puedan seguir disfrutado del espacio natural de O Burgo.