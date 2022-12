Formoso apunta al cambio climático y la despoblación del rural como “retos” que se tienen que afrontar para acabar con el fuego

Organizado por la Diputación de A Coruña, Next Educación y European Climate Fundation, el auditorio de Servizos Múltiples de O Burgo acogió el foro ‘La lacra de los incendios forestales’, en el que expertos y representantes de los distintos ámbitos sociales analizaron la situación en Galicia.

En su intervención en el acto de apertura, el presidente provincial, Valentín González Formoso, aseguró que, en este momento, "o despoboamento no rural e o cambio climático" son los principales retos "a enfrontar para acabar cos incendios forestais", expuso el máximo responsable de la Diputación de A Coruña.

En diputado de Transición Ecolóxica, José Ramón Rioboo, también asistió a la inauguración del foro, que moderó el periodista Manuel Campo Vidal.





Formoso señaló que solo este verano ardieron más de 46.000 hectáreas en Galicia. Una cifra que calificó de "dramática" al tiempo que animó a "deixar de falar cunha terminoloxía baleira sobre os incendios", haciendo alusión a que "o reto demográfico e o despoboamento do rural están en todos os programas electorais e no discurso de calquera político pero aterrar esa terminoloxía e esa preocupación é francamente difícil se non se está disposto a revolucionar o seu propio país", continuó el también secretario xeral del PSdeG-PSOE.





"Non pode ser que en Galicia haxa unha superficie abandonada tan grande nun país tan produtivo e onde tanto talento, tanta xuventude que emigra de Galicia, podería non facelo se este país fose máis produtivo", añadió el dirigente socialista, que cree que "hai que adoptar medidas valentes, tanto desde a Xunta como desde o Goberno do Estado", porque "todos e todas temos deberes", apostilló González Formoso.





El presidente también volvió a poner encima de la mesa "medidas contundentes" como las relacionadas coa política fiscal, entendiendo que "un imposto de sociedades ten que ter algún tipo de bonificación para aquel que aposta de verdade polo rural", o con las licitaciones públicas "nas que as administracións deben primar con algún criterio a aquela empresa adxudicataria do servizo que decida prestalo desde o ámbito rural", ayudando a crear empleo y actividad en cada rincón de Galicia.





"Temos que pasar das palabras aos feitos", expuso el presidente antes de recordar que la Diputación de A Coruña "ven de poñer en marcha na Capela a única oficina que hai en toda Galicia para apoiar aos concellos na xestión de fondos europeos" cuando "o lóxico é que estivese na Coruña, preto da sede da institución, pero está nun pobo de 1.300 habitantes que se chama A Capela, e é unha decisión política", al igual que la que llevó la oficina de ‘Acelera Pyme’, que promueve la transformación digital, a Ponteceso.





"Tomemos decisións (...) pero sobre todo esixamos a quen ten que facelo que adopte decisións contundentes, non chega cunha convocatoria de axudas para cambiar un tellado nunha vivenda", apuntó antes de concluir que "os incendios resolveranse cando volvamos a producir no rural, cando a xente volva a vivir no rural, se somos capaces de garantirlle servizos" y advertir de que "se non o facemos, pasaremos a gastar o dobre en extinción, seguiremos perdendo poboación (...) e o rural seguirá esmorecendo", apostilló González Formoso. 