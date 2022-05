Culleredo da luz verde definitiva a sus presupuestos para este 2022

Culleredo sacó adelante ayer, de forma definitiva, sus presupuestos para este 2022 en una sesión plenaria donde se desestimaron las alegaciones presentadas, “de acuerdo con los informes de los técnicos municipales, en el período de exposición al público”, indicaron.



El documento económico asciende a 27.772.946,94 euros, lo que supone un crecimiento de un 11,42% con respecto al año pasado. Las inversiones suman un importe de 3.954.644,72 euros, destacaron desde el Ejecutivo cullerdense.





La concejala de Facenda, Marta Iglesias, explicó que los presupuestos no omiten obligación alguna de la Administración local y reservan el crédito necesario para afrontarlas. “Así lo explicitaba ya el informe de Intervención para dicha propuesta, aprobada inicialmente en pleno el pasado mes de marzo”, declaró.



Fueron seis las alegaciones presentadas en el período de información pública. Y, según determinó Intervención, todas se desestimaron, “principalmente por no fundamentarse en ninguno de los motivos establecidos en la Lei de Facendas Locais para que se puedan entablar reclamaciones contra la aprobación de unos presupuestos”.









Alegación de Sacristán





Como se destacó en la sesión, entre las observaciones recibidas se encuentra la presentada por el exalcalde, Julio Sacristán, en la que pedía que se incluya una partida de 13.569,50 euros en concepto de resarcimiento de los gastos de representación y defensa jurídica generados en procesos judiciales en los que se vio inmerso en el ejercicio de su cargo.





“El Ayuntamiento determina que dicha partida no podría estar en unas bases de ejecución. De reclamarla para el presupuesto, los informes reseñan que por lo de ahora no es una obligación exigible mientras no sea previamente reconocida que procede dicha indemnización”, alegan.



El BNG reclamó la votación por separado de cada alegación, cuestión que no fue aceptada por el Gobierno local. También hizo hincapié en la ausencia de partidas para determinadas obras comprometidas. Y el PP echó en falta mayor información a la oposición, destacaron desde el Ejecutivo que dirige José Ramón Rioboo.