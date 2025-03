Belén do Campo lamenta la deslealtad institucional del alcalde de Culleredo

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, lamentó la actitud de deslealtad institucional del alcalde de Culleredo y su conducta rechazando una inversión de la Xunta, realizado en este Concello a petición de los vecinos en un espacio urbano. Además, criticó su política de confrontación ya que el alcalde fue invitado a la visita pero ni el regidor ni miembro del Gobierno local asistieron al acto abierto a los medios de comunicación y a los vecinos.



“Cualquier obra que se realice en un Concello, y sobre todo aquellas que se ejecutan la petición del vecindario, mejoran la calidad de vida de la comunidad”, recalcó la delegada. En este sentido, también apuntó que ese supuesto proyecto de “renovación integral” que ahora saca de la manga el alcalde en ningún momento fue trasladado a la Xunta de Galicia y recalcó que las obras se realizaron dando respuesta directa a las peticiones de los vecinos de Culleredo a pesar de la negativa del regidor de firmar un convenio para que la Xunta realizara la obra y el Ayuntamiento retomara la titularidad de la parcela.

En este sentido, Belén do Campo, también puso en evidencia sus contradicciones permanentes en sus redes ya que un día agradece a la Xunta la actuación para, al día siguiente, salir a criticarla con el único fin de sacar rédito política y desprestigiar a la Xunta. La delegada puntualizó que esta postura partidista e incoherente contra el Gobierno autonómico en nada contribuye a mantener una línea del colaboración fructífera.



Belén do Campo se refirió también a sus declaraciones con respecto a no ser recibido en la Delegación de la Xunta en A Coruña, en este punto aclaró que no se recibió ninguna petición por escrito de forma oficial para solicitar esta entrevista ni se le trasladó, en los diferentes encuentros informales que tuvieron ambos dirigentes, ni los asuntos mencionados en la nota prensa enviada por el alcalde ni su petición de entrevista.



En todo caso la voluntad del Gobierno gallego es mantener siempre un diálogo fluido con todos los alcaldes de la provincia.