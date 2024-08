El 57% de los vecinos de Culleredo es natural de otro municipio coruñés

Más de la mitad, en concreto el 56%, de los empadronados en Culleredo son naturales de otro municipio de A Coruña. Tan solo dieciseis vecinos de cada cien nacieron en alguna de las once parroquias cullerdenses. El resto de los 30.790 habitantes (IGE, 2022) provienen en un 7% tanto del resto de Galicia como de España. Los extranjeros representan el cinco por ciento de la población lo que convierte a Culleredo en el décimo con más foráneos de la provincia.



Los datos se contienen en la iniciativa municipal ‘Vive Culleredovivo’ que da continuidad a la denominada Edusi (Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado) y que aglutina, según fuentes del Gobierno local, presidido por José Ramón Rioboo, nuevos proyectos de planificación territorial de gran relevancia para el ayuntamiento.



Este programa será, añaden las mismas fuentes, la hoja de ruta con la que la Culleredo implemente la Agenda Urbana y recogerá las iniciativas estratégicas identificadas, priorizadas y validadas a través de un proceso participativo.



“Así, partindo da análise e diagnose da realidade actual do municipio no contexto actual, deséñase un marco estratéxico que integra as actuacións para realizar a curto, medio e longo prazo, e que se estrutura segundo retos e obxectivos, liñas de acción e actuacións sobre ámbitos territoriais estratéxicos, identificando proxectos faro”, apuntan desde el equipo de gobierno.



Muy poblado

El documento también indica que Culleredo es, comparado con otros municipios de la provincia coruñesa, uno de los más poblados y que se encuentra en un proceso de crecimiento tanto poblacional como vegetativo.



“Con moita poboación nova e en idade laboral, pouca poboación maior, logo con moi baixa mortalidade e índice de envellecemento e dependencia, sendo a idade media das más novas de A Coruña con 43 anos”, añade, al tiempo que destaca que, en la orientación de las actividades económicas, son las importantes la construcción y los servicios, incluido el comercio.



Respecto a este último epígrafe también señala que el suelo destinado a actividades económicas respecto, al total del urbano, representa solamente un 3,3%. “Unha porcentaxe baixa en relación ao restos de municipios de Galicia e España; Culleredo consegue concentra alta actividade económica cun baixo consumo de solo", insiste.



El informe, sin embargo, también apunta algunas anomalías. Afirma que la proporción de suelo urbano mixto discontinuo es muy elevada y que la compacidad urbana es muy alta, por lo que debería ser corregida con espacios públicos de calidad, espacios verdes, plazas y sendas peatonales de un largo mínimo. Respecto a la antigüedad del parque edificatorio, resalta que tan solo un tercio de las viviendas del municipio son anteriores al año 2000, por lo que es bastante reciente y sin graves necesidades de regeneración.



Asimismo, recuerda que actualmente el ayuntamiento cuenta con un planeamiento urbanístico de 1988 sometido a un proceso de revisión.