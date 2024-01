Raxoi propone a la Xunta crear nuevas zonas ORA, ampliar el parking de Santa Marta y aumentar la frecuencia de las líneas de autobús

El Ayuntamiento presentó ayer la propuesta de colaboración remitida a la Xunta con la que pretende mejorar la movilidad en la ciudad y la integración urbana del CHUS. A este respecto, la administración municipal y la autonómica se reunirán la próxima semana para discutir los detalles de las actuaciones que recoge el documento elaborado por Raxoi.



Transporte público

Por un lado, el informe propone un incremento de frecuencia y la creación de una línea de autobús para facilitar el desplazamiento en transporte público al CHUS, así como poner en marcha un “Plan de Transporte al Trabajo” para racionalizar los desplazamientos de los trabajadores del Sergas.

Otras novedades, explican desde Raxoi, son "a creación dunha liña nocturna circular desde San Caetano, que pasará pola zona hospitalaria; melloras na accesiblidade para as persoas con mobilidade reducida; ou un sistema de información máis moderno e fiable".



Así lo expuso el concejal de Movilidad, Xan Duro, que también incidió en la necesidad de implantar estas medidas lo antes posible para paliar los problemas de aparcamiento causados por las obras de ampliación de las instalaciones.

Sobre los problemas de aparcamiento

Por otro lado, el edil apunta diferentes posibles soluciones mientras no se termina la construcción del parking. De este modo, planteó a la Xunta "que estude o acondicionamento provisional da parcela do CIMUS". Especialmente porque, como apunta, el aparcamiento provisional del centro de prontoterapia tendrá 140 plazas y no las 220 que figuran en el Estudio de Movilidad que encargó el Gobierno gallego. Sin embargo, Duro también pone sobre la mesa la posibilidad estudar la ampliación provisional del aparcamento Santa Marta, que dispone de 275 prazas.

Otra de las medidas en terreno de movilidad sería la implantación de zonas ORA en las calles que rodean al CHUS para evitar, tal y como explicó, la presencia de coches que pasan semanas aparcados en el mismo lugar.

Integración urbana del CHUS

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, también propone algunas medidas a medio y largo para mejorar la integración en la ciudad del Hospital. Entre ellas, destaca la mejora de la gestión viaria, la creación de un parque arqueológico en el Castriño de Conxo para convertirlo en "un espacio de calidad ambiental paisajística" y la construcción de una nueva fachada en la zona de contacto entre el CHUS y el sector SUD-9-10.

Lestegás apeló a la responsabilidad de la Xunta para llevar a cabo estas actuaciones, entendiendo que se trata de "accións que exceden o ámbito municipal pola súa magnitude e a súa importancia económica, social, cultural e territorial, o instrumento axeitado para enmarcar a estratexia e mais as actuacións propostas é o Proxecto de Interese Autonómico (PIA)".

Del mismo modo, informe contempla otras intervenciones para mejorar la red viaria de la ciudad. Estas pasan, fundamentalmente, por mejorar los accesos desde la avenida Xosé Filgueira Valverde y desde la calle de Cantaleta-Traversa da Choupana.

Por último, el documento recoge cuáles son las acciones concretas que cada administración debe asumir, y a tal respecto cuantifica en más de 10 millones y medio de euros la inversión que el municipio que necesita para cubrir la parte que le corresponde.