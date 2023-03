Urgen medidas para garantizar la seguridad tras alertar la entrada de jóvenes a la Fábrica da Luz de Betanzos

El BNG de Betanzos urge al Gobierno de María Barral ante los problemas que “volver rodear o edificio da Fábrica da Luz” de A Ponte Nova. Por un lado, la portavoz y candidata nacionalista, Amelia Sánchez, indica que “desde que se produciu o cambio do transformador que albergaba no seu interior, o peche perimetral non se recolocou e isto facilita o acceso a persoas ao seu interior, co perigo que isto provoca para a súa seguridade e para a seguridade do propio edificio”, declarado Ben de Interese Cultural (BIC).



Según explicó la edil, “as veciñas que residen nas inmediacións da Fábrica da Luz alertan da entrada frecuente de rapaces dentro do recinto do inmóbel, que presenta risco de colapso” por lo que apremian a los responsables municipales a tomar medidas “para dar por finalizados este tipo de condutas que poñen en perigo a veciñanza e o propio edificio”, dijo Sánchez.



De la misma manera, los nacionalistas instan al Ayuntamiento de Betanzos a desarrollar las medidas necesarias para la consolidación del BIC. “Os labores anunciados nos medios non se iniciaron e o edificio amosa un estado que ameza co seu inminente derrubamento”, continuó la edil nacionalista, que cuestionó “a desidia do Goberno local e da Xunta”, a los que considera “responsábeis da actual situación de abandono e de deterioro deste edificio" situado en A Ponte Nova.