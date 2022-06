Los Trenes Turísticos de Galicia incorporan la Ruta das Mariñas como novedad para este 2022

Los Trenes Turísticos de Galicia arrancan su novena temporada de la mano de Renfe, la Axencia de Turismo de Galicia y el Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), que pusieron en marcha esta iniciativa en 2013. Este año se incorporan dos recorridos para sumar trece y, uno de los nuevos, es la “Ruta de As Mariñas”. Los datos obtenidos la anterior edición, cuando se cerró la campaña con una ocupación del 97,5%, hacen que en este año se apueste por un aumento tanto el número de salidas, pasando de las 22 salidas en 2021 a 37 en 2022, por tanto, un incremento del 59%; así como el número de plazas, que crece un 76%, pasando de 1.532 a 2.696.





Este año la oferta la componen trece itinerarios que discurren por las cuatro provincias y, en el caso de la “Ruta de As Mariñas” el tren discurrirá entre A Coruña hasta Ferrol por la Reserva de Biosfera de As Mariñas e Terras do Mandeo. La primera parada será Betanzos para conocer el centro histórico de la ciudad, una de la siete capitales del antiguo Reino de Galicia.





A continuación, en Paderne se visitarán las instalaciones de Orballo, que cuenta con la única plantación de té de Europa. El tren pasará por Pontedeume, con su torreón y puente medieval, símbolos de la Villa de los Andrede. El recorrido acabará en Ferrol, con un paseo en barco por su ría, defendida por los castillos de A Palma y San Felipe, y un paseo por A Madalena de la Ilustración.





Billetes

Los precios para estos trenes se mantienen igual que antes de la crisis sanitaria, desde 2019: 45 euros adulto y 20 euros niño por ruta, y los usuarios pueden escoger el abono “Galicia Rail Pass” para recorrer la comunidad durante tres días consecutivos, indicaron desde Renfe.





Las condiciones de estas rutas pueden consultarse en este enlace.





La información y compra de los billetes para los “Trenes Turísticos de Galicia” puede realizarse tanto en agencias de viaje concertadas con Renfe, como en la web de Renfe o en 912 555 912.





El director del área de Negocios de Alta Velocidad y Servicios Comerciales de Renfe, Francisco Arteaga, se encargó de la presentación de la campaña, que se celebró en la estación de Ourense, acompañado de la directora de la Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro y Rosendo Fernández, presidente del Inorde.





El reto pasa ahora hacer este producto “más atractivo y competitivo”, según Artega.

Por su parte, Nava Castro destacó que las trece rutas que combinan “enogastronomía” con “experiencias” promoviendo el compromiso con el “turismo sostenible” y, para refrendar su éxito, incidió en que este año se amplió el plazo para poder disfrutarlas hasta octubre de 2022.