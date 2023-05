Seoane a Santiso: “Agardo que no próximo mandato non sexas presidente do Consorcio”

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, recriminó ayer una vez más a su homólogo en Abegondo y presidente del Consorcio As Mariñas, José Antonio Santiso, que continúe al frente de la entidad: “Agardo que no próximo mandato non sexas presidente, se hai cordura na xente do PSOE”. Así lo espetó en el programa ‘A Coruña opina’ de Radio Coruña, donde ambos regidores y la alcaldesa de Betanzos, María Barral, fueron invitados.



Tras criticar la paralización de la creación del área metropolitana, Seoane recordó que, por ley, el municipio de más peso es al que debe adscribirse el Consorcio –como así sucede en la actualidad– y también el que debe encabezarlo. Santiso le respondió que “en democracia cinco sempre mandaron máis que tres”, aludiendo a los cinco ayuntamientos que lo prefieren a él antes que a Seoane. María Barral, por su parte, indicó que “aínda que o Consorcio estea adscrito a Oleiros, non significa que teña que presidilo Oleiros”.

Polémica con Nostián



El debate también surgió con la gestión de Nostián y García Seoane pidió al Ayuntamiento de A Coruña “que se poña as pilas”. “Non se vai desbloquear nada, houbo unha reunión que foi unha xogada de Lage, que é un conspirador nato, pero comigo non xoga”, dijo.



El portavoz del Gobierno herculino, José Manuel Lage Tuñas, intervino en directo con un mensaje en el que aclaraba que él no había estado presente nunca en reuniones sobre Nostián.