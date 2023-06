Sanidade confirma a Betanzos que el origen del brote de gastroenteritis está en un virus encontrado en el agua

Sanidade confirmó esta noche al Ayuntamiento de Betanzos que el origen del brote de gastroenteritis que afecta a la ciudad está en el agua, de acuerdo con los resultados de las analíticas realizadas por la Inspección de Saúde Pública.



En concreto, las muestras recogidas el 29 de mayo de 2023, cuyos resultados se acaban de comunicar a los responsables municipales "reflicten que a orixe do brote de gastroenterite está no 'Norovirus', un virus xenerado posiblemente por algunha vertedura urbán ou augas negras ao río, na zona de captación e que chegou á planta potabilizadora", informan desde Betanzos. También se encontró presencia de este virus en la Fonte da Condesa, cerrada hace días por orden municipal, "ainda que neste caso trátase dunha fonte de manantial, e, polo tanto, non conectada á rede de abastecimiento polo que haberá que ainda determinar como se viu tamén afectada polo virus", añade el Ayuntamiento de Betanzos.



Este virus no aparecía reflejado en las analíticas bacteriológicas realizadas diariamente por la empresa concesionaria, Viaqua, de las que informaba tanto a Sanidade de la Xunta como al Ayuntamiento de Betanzos, "e que reflexaban que a auga mantiñase nos parámetros adecuados".

"Fixo falta un proceso máis longo de análise para determinar finalmente que a orixe non era bacteriano senon vírico e está no denominado 'Norovirus".



Desde Sanidade trasladaron a los responsables municipales que "o resultado obtido cualifican a auga do abastecemento municipal como 'non apta para o consumo', polo que se deberán manter as restricións de uso xa establecidas, é dicir, non utilizar a auga nin para a inxesta (bebida ou preparación de alimentos), nin para o lavado de alimentos nin para a hixiene bucodental", aunque sí se puede usar para la higiene personal (lavado de manos y duchas) así como para limpieza doméstica.



De la misma manera, se mantendrán cerradas todas las fuentes, tanto las que abastece la red municipal como las de manantial.





El virus encontrado se contagia fácil y rápidamente por lo que, como recomendación sanitaria adicional dirigida a la poboación en general, en los entornos en los que exista relación con afectados con gastroenteritis "recoméndase extremar e reforzar as medidas de hixiene persoal, especialmente o lavado de mans e a limpeza de superficies, e as persoas con gastroenterite deberán absterse de manipular alimentos"



La confirmación de este virus no cambia las medidas anunciadas en cuanto a limpieza y desinfección de todas las instalaciones que "contempla unha limpeza exhaustiva e hipercloración da auga, intensificación dos controis analíticos na captación e na rede de distribución como se acordou na reunión mantida en Santiago coa Consellería de Sanidade".



Desde el Ayuntamiento de Betanzos se trasladó esta misma noche a la empresa concesionaria que "unha vez confirmada que a orixe do brote é como consecuencia dun virus na auga “se elabore de forma urxente un informe sobre esta situación que recolla as explicacións que teña que dar a empresa concesionaria de porqué non se detectou, e que, a pesar do tratamento ao que é sometida a auga diariamente, as causas que fixeron que o virus chegase á rede. A partir de aí o Concello actuará en consecuencia”, manifestou esta noite a alcaldesa en funcións, María Barral.



El servicio de agua a través de cisternas y la entrega de garrafas a los mayores de 75 años que están en los programas de Servizos Sociais y familias vulnerables continuarán activos, así como las comunicaciones con información puntual de la que disponga el Ayuntamiento de Betanzos.