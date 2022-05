La obra de El Pasatiempo alcanza el 40% de las actuaciones previstas hasta 2023

Las obras de recuperación de El Pasatiempo alcanzan el 40% de las actuaciones previstas en esta primera etapa, centrada en el Estanque del Retiro, y acabarán en 2023. Una intervención especialmente “complexa” pero también “a máis urxente” para evitar la destrucción de El Pasatiempo.





Así lo indicaron los encargados de la intervención durante la visita a la ciudad del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, quien, acompañado de la alcaldesa, María Barral Varela, se acercó hasta la Huerta de Don Juan para supervisar el avance de las rehabilitaciones, a las que se destinan más de medio millón de euros (525.000), en una inversión compartida por las instituciones provincial y municipal, a la espera de la Xunta.





En este sentido, ambos coincidieron en solicitar “unha maior implicación” de la comunidad en la recuperación de este espacio, único en Galicia. Así, Formoso reclamó “un pouco de dignidade por parte Cultura da Xunta con este elemento tan singular na provincia” porque “non pode ser que quen ten as competencias en materia de recuperación do patrimonio histórico, quen ten os fondos orzamentarios, non apareza por aquí e deixe de lado aos betanceiros”, afeó el mandatario provincial antes de asegurar la continuidad del compromiso de la Diputación de A Coruña con El Pasatiempo de Betanzos.





En su intervención, María Barral señaló que, sumando las distintas aportaciones de las instituciones implicadas, el espacio creado por los García Naveira va a recibir un millón y medio de euros con el que se abordarán “outras fases importantes e urxentes, pero non é suficiente”, en tanto, una vez acometidas las obras previstas con cargo a los fondos de recuperación (1,5 millones confirmados por el Estado) “chegariamos en torno ao 60% do parque”, matizó la alcaldesa que, de la misma manera, volvió a solicitar la implicación de la Xunta incidiendo en el compromiso adquirido por el propio Alberto Núñez Feijóo el 13 de febrero de 2019, que “anunciou un compromiso ineludible, que ata agora foi cero”, aclaró Barral.





En cualquier caso, la alcaldesa indicó, señalando a las obras, que “o cambio xa é visible e palpable” y revela lo mucho que todavía esconde El Pasatiempo.