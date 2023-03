Mónica Carneiro tramita su salida del PSOE y solicitará pasar a ser edil no adscrita en Betanzos

Cuando se cumplen ocho meses del cese de Mónica Carneiro como responsable de Feiras e Mercados, Eventos e Dinamización Asociativa –“por pérdida de confianza”, informó entonces la alcaldesa– la edil socialista, número siete en la candidatura con la que el PSOE concurrió a las elecciones de 2019, acaba de solicitar su baja en el Partido Socialista. “Lo hice por vía telemática y el lunes (mañana) se lo haré llegar al secretario de Organización de la Ejecutiva Provincial PSdeG, Diego Fernández”, que también es primer teniente de alcaldesa en el Ayuntamiento de Betanzos.



En este sentido, interpelada sobre los motivos por lo que lo hace ahora y no entonces, Carneiro asegura que “mi idea era acabar el mandato en el Grupo Socialista, pero después de los últimos acontecimientos no puedo seguir”, apuntó la concejala, que cuestiona que “en estos meses nadie del PSOE se puso en contacto conmigo, ni siquiera para conocer mi versión” porque, “que yo sepa, en en partido no tenemos rangos, y ellos tienen cargos pero yo soy una militante de base a la que deberían de escuchar igualmente”, añadió Carneiro.



En cuanto a la posibilidad de presentarse a las elecciones con otras siglas, lo rechaza de plano: “Para mí, la política se acabó, y precisamente porque no quiero acabar mi trayectoria al lado de quienes no están con la gente, me marcho”, continuó la edil, que insiste en que han sido muchos los que la han decepcionado porque “como cargos públicos no dan ejemplo de nada, cuando esa ha de ser su primera motivación” apuntando al caso de los ediles que demandaron una vivienda social en el casco histórico “cuando saben que son muchos los vecinos que sí la necesitan de verdad” en Betanzos. “Les queda poco de socialistas”, atajó la edil para cerrar así dieciocho años en el PSOE.