Melchor, Gaspar y Baltasar se reinventan para visitar a los niños del área coruñesa

Los municipios del área metropolitana apuestan por el ingenio para la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar. La irrupción de ómicron trastocó algunas de las actividades organizadas y obligó a replantear las estructuras de las cabalgatas que, aunque se celebrarán en muchos ayuntamientos, no seguirán los criterios habituales sino otros más estrictos en cumplimiento de las normas de distancia social y concentraciones establecidas por la Xunta.











ARTEIXO





Arteixo suspendió los recorridos por los núcleos rurales y adaptó la cabalgata que discurre por el casco urbano por un circuito seguro organizado a través de un sistema de reserva en www.citaconadal.gal al que tienen que dirigirse los interesados en asistir a la recepción real para que se les asigne una cita y acercarse a los Magos de Oriente de manera escalonada, sin aglomeraciones informó el Gobierno de Carlos Calvelo.













El séquito constará de seis carrozas, tres con los reyes y tres con sus pajes, además de una sala de audiencias de Navidad.



Una opción distinta a la que se adaptarán Mechor, Gaspar y Baltasar que los niños y los no tan niños puedan verlos y saludarlos antes de que comiencen a repartir los regalos en su noche mágica.















BETANZOS



En Bergondo recorrerán todo el municipio siguiendo un itinerario que comenzará a las 14.30 en la Casa da Cultura de San Cidre, de donde saldrán, y acabará a las 19.00 en A Senra, donde se realizará un acto para el que, para evitar aglomeraciones, se estableció un circuito cerrado y señalizado para poder acceder al centro y, antes de salir, conocer a Sus Majestades.



Además, Bergondo también habilitó un mapa interactivo en el que se podrán consultar los puntos por los que desfilarán y la hora aproximada a la que pasarán: https://bit.ly/3t7D0EH.















CAMBRE



La cautela también marcará la visita de los Reyes Magos a Cambre. Así lo confirmó la edil Mónica Varela, que confirmó algunos cambios tanto en la cabalgata como en la posterior recepción “para adaptalos aos protocolos”, explica Varela.



Así, la Cabalgata de 2022 será estática y se regirá por un estricto protocolo sanitario, pues “os nenos e nenas non teñen a pauta completa da vacina da covid-19 e moitos aínda non recibiron a primeira dose, polo que é preciso seguir tomando todas as precaucións”, indicó Varela.







Entre las 10.30 y las 13.05 habrá un recorrido matinal de Sus Majestades de Oriente por el municipio, que se realizará en coche y que los vecinos podrán seguir en tiempo real a través de la web y de las redes sociales del Ayuntamiento de Cambre.



En cuanto a la cabalgata, comenzará en los exteriores del CEIP Graxal, donde los Reyes Magos estarán desde las 16.00 hasta las 17.30. Después, de las 18.00 y las 19.30, las carrozas se emplazarán en el Campo da Feira de Cambre. Las recepciones reales serán simultáneas en O Graxal y en el Pabellón Sofía Toro.















CULLEREDO



En Culleredo optan por suprimir las recepciones reales de O Burgo y Vilaboa y adelantar la visita de los Magos de Oriente con un recorrido por la mañana en la zona rural y otro por la tarde en la zona urbana, que saldrán Gadis Híper de O Burgo a las 16.30 pasando por Ángel Senra, Juan Carlos I, avenida de A Coruña, plaza de Galicia, Ribados, Sanjurjo de Carricarte, Costa da Lonxa, Vilaboa, A Corveira, Cordeda, As Brañas, Fonteculler, Acea de Ama, con final en la plaza de Europa de O Burgo a las 20.10



Antes, desde las 11.00, sus Majestades de Oriente recorrerán en una carroza Almeiras, Tarrío, Orro, Vallesur, Los Olivos, Ledoño, Peiro, Celas y Sésamo. En ese punto cambiarán a un coche clásico debido a las dimensiones de algunas carreteras para continuar por Sueiro, Castelo y Boedo.















OLEIROS





La Cabalgata de Oleiros recorrerá todo el municipio, pero sin parar en ningún sitio para evitar aglomeraciones, saludando desde la casa consistorial antes e salir a las 16.30. Hasta las 19.50 recorrerán todo Oleiros.















SADA



Sada anuló la participación de figurantes en su cabalgata y las carrozas estarán aparcadas en un espacio accesible al que los niños podrán acercarse siguiendo las indicaciones y manteniendo la distancia para “saudar, deixar a súa carta ou facerse unha foto” con los Magos de Oriente