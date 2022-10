El inicio del nuevo curso agrava las críticas de los usuarios de los autobuses entre Ferrol y A Coruña

"Estabamos mellor que hai vinte anos, cando eu estudaba na Coruña", comenta David, uno de los cientos de vecinos del área metropolitana que advierte de la situación que atraviesa el transporte público entre Ferrol y A Coruña. Hace veinte años –como hace diez y hace treinta– había autobuses cada media hora para desplazarse entre la ciudad coruñesa y Betanzos. Desde 2021, numerosos estudiantes tienen que recurrir a sus allegados para acudir a sus clases en los institutos y en los campus universitarios, lo mismo que personal de los centros hospitalarios, obligados a hacer "auténticos malabares" para volver a casa desde A Coruña.









Desde el cambio de concesionaria, hace casi un año, las denuncias de los usuarios han sido constantes, tanto por los retrasos como por la reducción de frecuencias y la escasez de información, canalizando su malestar a través de todas las vías posibles, tanto desde los ayuntamientos afectados como mediante movilizaciones ciudadanas, incluidas varias campañas de adhesión en change.org, como la que han activado los usuarios de Bergondo.









En su caso, denuncian que la oferta de autobuses entre Betanzos y A Coruña "non é acorde aos horarios" de los alumnos de los distintos centros que, "ou ben chegan tarde as clases, ou teñen que agardar bastante tempo á porta ata que abren", recoge su solicitud, dirigida a la Xunta.

Así, en cuanto a la línea A Coruña-Ferrol, sostienen que "o estudantado que acode a universidade ten que agardar ata tres horas para poder volver a casa, cando antes agardaban unha hora", y aunque "téñense dado reforzos", estos solo alcanzaron a los servicios directos entre ciudades, mientras los municipios intermedios siguen sufriendo los efectos de la reducción y, como apuntan los solicitantes, esto solo tiene un resultado: "a veciñanza non usa o transporte público porque este non está adaptado ás súas necesidades" mientras las administraciones defienden que suprimen servicios porque no se usan pero "como se van usar se non existen", señala María, otra de las afectadas, que lleva cada día a su hija a la Universidade de A Coruña porque no dispone de ningún tipo de transporte público que se adapte a sus horarios en Elviña.



En su escrito, dirigido a la Dirección Xeral de Mobilidade, solicitan "que se volva a prestar o servizo de transporte público en autobús como se viña facendo con anterioridade ao último concurso adxudicado", en 2021.





En concreto, para A Coruña- Betanzos, "frecuencias cada media hora dende as 07.00 ás 22.00 durante a semana, e cada hora nas fins de semana" y para A Coruña-Ferrol, que se reanuden las frecuencias con paradas intermedias que se prestaban con anterioridad al último concurso. 