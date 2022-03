Formoso apuesta por el envío de ambulancias en desuso a Ucrania

El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, apostó ayer porque España envíe a Ucrania ambulancias ya en desuso y retiradas de los servicios sanitarios para que sean utilizadas en la evacuación de civiles en las zonas que están siendo bombardeadas por Rusia.







Así lo trasladó al término de la reunión que mantuvo en la mañana de ayer con el embajador de este país en España, Serhii Pohoreltsev, a quien le planteó esta propuesta como forma de dar respuesta a la necesidad “imperiosa y urgente” por parte de Ucrania de lograr retirar a sus civiles de estas zonas de riesgo mediante “corredores seguros” para el tránsito.











Según explicó Formoso, falta concretar cuál será el procedimiento para llevar a cabo estas donaciones con la Agencia Española de Cooperación Internacional, aunque advirtió de que en España hay una importante de cantidad de “vehículos que están en perfectas condiciones” y que se han retirado de la circulación por superar el límite de años establecido para su uso en servicios sanitarios.





“Pueden tener otra vida, en este caso en el territorio bélico de Ucrania”, defendió el líder de los socialistas gallegos, que reiteró su compromiso de solidaridad con este país ante una invasión “injusta” por parte de Rusia.



En la charla que mantuvo con el embajador en Madrid también se abordaron otros temas, como el acceso a prestaciones sociales para los refugiados ucranianos que han encontrado acogida en España.











Políticas sociales





Formoso anunció la propuesta socialista para incorporar de forma urgente como beneficiarios del sistema gallego de Política Social a los acogidos en Galicia y destacó la “intención de todas as institucións con presenza do PSdeG de acoller de forma regulada e ordenada a cidadańs ucraínos obrigados a fuxir da guerra”.



Valentín González recogió del embajador ucraniano las necesidades de material humanitario para que sus compatriotas “poidan soportar esta invasión inxusta de Putin contra a que todos os galegos e galegas e case todas as formacións políticas somos absolutamente contrarias”.



Las cifras aportadas por las autoridades indican que cerca de 800 personas han llegado a Galicia huyendo de la guerra y los municipios han puesto en marcha planes de ayuda humanitaria para atender esta contingencia.