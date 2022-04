La Feira Franca de Betanzos regresa tras una anulación y una adaptación

Habrá Feira Franca Medieval en Betanzos. Después de la suspensión de 2020 y de las restricciones de 2021, con actuaciones pero sin mercado, el Gobierno de María Barral confirma su celebración con el envío de invitaciones a artesanos y artistas, en las que se indica que se desarrollará entre los días 8 y 10 de julio de 2022.



La cita, que alcanzará así su vigésimo tercera edición, es una de las celebraciones más esperadas por los vecinos, que viven con especial intensidad este “flashback” colectivo a la Edad Media.









23 ediciones

La de este año será la vigésimo tercera edición de la Feira Franca Medieval de Betanzos





El último sin cortes, el de 2019, estuvo marcado por la celebración del octavo centenario del traslado de Tiobre a Untia y por la incorporación de escenas “sorpresivas” de la mano de María Pérez “A Balteira”, la más destacada de las “soldadeiras” de la corte de Alfonso X. Entonces se apuntó a la incorporación de esta enigmática artista –natural de San Vicente de Armea y una de las más estimadas tanto por Fernando III como por “El Sabio”– como “a primeira dunha serie de novidades que iremos incorporando nos próximos anos”, informó en su día el Ayuntamiento de Betanzos.



En cualquier caso, las novedades también alcanzaron los elementos identificativos y la ornametación, pues hace tres años se recuperaron las piezas de alfarería de los inicios de este mercado medieval, de las que se repartieron siete mil unidades, con la imagen conmemorativa del 800 Aniversario de Betanzos.









Compromiso





La Feria Franca Medieval de Betanzos, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, es una de las más consolidadas de la comunidad y, de acuerdo con los números aportados por el municipio, entre las claves de su éxito está el compromiso de los vecinos, que se unen a la organización como voluntarios para recrear algunas de las escenas más célebres de la historia de la ciudad y que marcaron de manera importante su evolución y su cultura, desde la Entrada do Señor de Andrade hasta la Expulsión dos Leprosos hacia A Magdalena pasando por el Incendio de 1569, la Batalla das Figueiras o la Revolta Irmandiña.



El evento se organizó por primera vez en 1998 para evocar la feria franca que se celebraba en la ciudad durante el mes de noviembre en los siglos XIV y XV.



La ciudadanía se viste de época y las calles e inmuebles del entorno monumental se engalanan con telas y estandartes que representan los escudos más representativos de As Mariñas durante el Bajo Medievo. De ahí, el interés de los residentes por aclarar si habrá o no mercado este año después de la suspensión de las ediciones de 2020 y 2021.