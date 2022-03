La Diputación señaliza el segundo tramo del Camino Inglés en Gran Bretaña

La Diputación de A Coruña continúa con la promoción del Camino Inglés en el noroeste de Gran Bretaña. Una acción a la que se sumó el diputado de Economía y Hacienda, Antonio Leira, quien se encargó de inaugurar la señalización del segundo tramo de esta ruta en Bishop Auckland.



En un acto al que asistió la alcaldesa de este municipio, Katie Eliot, Leira colocó la señal simbólica del Camino de Santiago en el conocido como Parque de los Ciervos. “Quero agradecer a Friends of Finchale Camino o seu traballo de identificación da ruta xacobea entre a catedral de Durham e Bishop Auckland, que está agora perfectamente sinalizada ao longo dos seus máis de vinte quilómetros”, expresó Leira.



De esta manera, la institución provincial sigue sumando iniciativas para dar a conocer el Camino Inglés, uniéndose esta acción a la promoción realizada de la primera etapa, desde el nacimiento de este itinerario, en la abadía de Finchale, hasta la catedral de Durham.



En en este último tramo también colaboró la Xunta, que asumió el coste de la señalización, recordó la Diputación de A Coruña, cuyo representante aprovechó su visita para recorrer el camino e intervenir en diversos encuentros con entidades de la zona para “coñecer máis de preto a súa realidade”, indicó Leira.



Así, el diputado se acercó a lo que definió como “a xoia gótica do palacio do arcebispo” y a la Spanish Gallery, un centro cultural que acoge colección privada más amplia del mundo de Zurbaráns.



Después de la comida ofrecida por las autoridades, Leira se dirigió al St. John’s, un centro educativo con 1.500 alumnos que hace cada año investigacioones relativas al Camiño Inglés y que es un modelo a seguir en la comarca, donde el representante provincial descubrió una placa que “reafirma o compromiso coas peregrinacións a Santiago Compostela”. También allí, entregó dos premios a un grupo de alumnos que participaron en un trabajo escolar promovido desde el Ayuntamiento de Oroso.



En Durham, Antonio Leira se entrevistó con los responsables del área de turismo del condado, “que é un dos máis activos de todo o nordés inglés debido aos seus patrimonios da humanidade, os seus cascos históricos e as súas praias”, informó la Diputación de A Coruña.