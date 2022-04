La Diputación financia más de 70.000 horas de Axuda no Fogar en el área coruñesa

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó la concesión definitiva del Programa de Servizos Sociais Comunitarios 2022, que supone una inversión de 8,3 millones de euros para financiar la contratación de 177 profesionales del ámbito social y 386.823 horas del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de A Coruña.



En el área coruñesa, a la que este año se destinan casi 1,7 millones de euros, se costeará la contratación de 42 profesionales y 71.033 horas de SAF. “Un servizo imprescidible para a atención de maiores e dependentes, especialmente nos concellos rurais, que ademais dá emprego a máis dun centenar de personas na provincia”, explicó el presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso.



“Seguimos a cumprir co noso compromiso de reforzar todos os programas de protección social, tanto os da Deputación como os que dan apoio aos municipios da provincia”, añadió el mandatario, que destacó que “a Deputación da Coruña financia hoxe na provincia 100.000 horas máis de servizo de axuda no fogar na provincia que hai dous anos”.



Formoso destacó el esfuerzo que tienen que hacer los municipios de menor tamaño para poder contar con especialistas en el ámbito social, y “por este motivo seguimos incrementando a dotación económica deste programa, un dos piares da Área Social da Deputación da Coruña, permitindo que os concellos podan contratar máis persoal administrativo, técnico e de axuda a domicilio”, apostilló Formoso.









Crisis





“Os profesionais que a Deputación axuda a contratar son os que buscan solucións aos problemas diarios das persoas máis desfavorecidas ou que atravesan situacións difíciles, os que atenden nas casas aos maiores e dependentes”, indicó también el presidente antes de incidir en que muchos ayuntamientos “viron incrementada a carga de traballo do seus servizos sociais nos últimos dous anos debido á pandemia e á situación socioeconómica” derivada del covid-19.



Estos técnicos atienden cada día a miles de ciudadanos con dificultades de índole social, que con frecuencia pertenecen a colectivos especialmente vulnerables: infancia, víctimas de la violencia machista, mayores sin recursos, personas sin hogar o con alguna discapacidad.



El presupuesto dedicado al Programa de Servizos Sociais Comunitarios se incrementó durante el mandato de Valentín González Formoso de 4 a 8,3 millones de euros, recordaron desde la Diputación de A Coruña.