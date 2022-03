Dimite por motivos laborales José Ángel Rodríguez Prieto, edil del PP de Betanzos

El concejal del grupo municipal popular en el concello de Betanzos y ex senador, José Ángel Rodríguez Prieto, presentará está mañana su renuncia como miembro de la corporación municipal. Según ha explicado, la nueva responsabilidad profesional que asumirá, en los próximos días, es incompatible con el ejercicio de cargo público. Prieto, comunicó sobre esta cuestión, el lunes a la portavoz popular en Betanzos, Cecilia Vázquez Suárez y en los días siguientes, al presidente del PP en la provincia y al resto concejales y concejalas del grupo municipal.

Según comentó Rodríguez Prieto “es un paso que me cuesta dar porque llevó años defendiendo las ideas y valores del PP y compartiendo muchas horas de trabajo con mis compañeros y compañeras, pero he decidido aceptar el reto profesional que me han ofrecido”. Por su parte, Cecilia Vázquez agradece, al hasta ahora concejal, su dedicación, lealtad y ayuda prestada “su renuncia es una pérdida importante, pero está justificada por algo que es bueno para él y para su familia”.

Elcelebró ayer por la tarde una junta directiva extraordinaria en la que Rodríguez Prieto explicó a los afiliados los motivos que le han llevado a tomar esta difícil decisión. Desde el Partido Popular de Betanzos se destaca el importante recorrido de este miembro de la formación. Así, se recuerda que José Ángel Rodríguez Prieto, es afiliado desde 1995, presidente de NNGG de Betanzos y secretario de política territorial del NNGG de Galicia (2007-2009).Secretario de Organización del PP de Betanzos (2009-2013). Fue elegido presidente delen 2017 hasta la actualidad. En cuanto a su trabajo institucional, ha ocupado los cargos públicos de concejal del ayuntamiento de Betanzos desde 2011, candidato a la alcaldía en las elecciones del 2015 y senador desde el 2015 al 2019.agradeció en nombre del PP de Betanzos el gran trabajo de José Ángel Rodríguez Prieto “su entrega y valora su generosidad a la hora de una renuncia de un gran coste político y personal”. Rodriguez Prieto, recibió el cariño y el reconocimiento de todos y todas los miembros de la junta directiva con una larga y sentida ovación.