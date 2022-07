La comarca inicia un fin de semana de festejos con el concierto de Iván Ferreiro en Betanzos

Tras veinte minutos en vilo a causa de la tormenta que descargó en la comarca, el músico de Nigrán y exlíder de Los Piratas, Iván Ferreiro, dio ayer el pistoletazo de salida al fin de semana más festivo de julio. Su concierto en la primera jornada del festival Pasatempo de Betanzos, dentro de su gira ‘Canciones’, sirvió para abrir boca de cara a los numerosos conciertos y fiestas que esperan la ciudad y su área metropolitana para este verano.



Ferreiro hizo un repaso a sus siete discos en solitario, donde no faltaron canciones como ‘Turnedo’ o ‘Toda la verdad’, e incluyó varios de sus temas con Los Piratas, como ‘El equilibrio es imposible’ o ‘Promesas que no valen nada’, coreadas masivamente por un público que no esperaba, cuando compró las entradas, una noche de truenos y relámpagos como la de ayer. Alem y EME DJ completaron el cartel de ayer.



La cita, enmarcada dentro de los Conciertos del Xacobeo, contará hoy con el espectáculo infantil de Cantajuego y mañana Los Secretos pondrán el punto final. El festival nació el año pasado y reunió en El Pasatiempo a artistas como Califato 3/4, Bad Gyal, Taburete o Leo Harlem.