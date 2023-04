El BNG reclama al Ministerio la regeneración de la ría de Betanzos

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado iniciativas instando al Gobierno a acometer las actuaciones de mejora de la calidad del agua en la ría de Betanzos. La formación señala que es urgente llevar a cabo medidas de depuración y saneamiento "que permitan o uso das praias, así como a recuperación dos bancos marisqueiros" y señala que ya se presentaron enmiendas a los Presupuestos estatales para la regeneración de la zona y para crear un plan de inversiones para el saneamiento integral de las rías gallegas.

Recuerda el BNG que la ría de Betanzos, pese a estar incluida en la Red Natura 2000 y en la Reserva da Biosfera Mariñas e Terras do Mandeo "leva anos esperando polas actuacións que permitan seu saneamento integral". Así, denuncian que los vertidos se producen "continuamente sen ningunha consecuencia e, polo de agora, non se coñece ningunha medida por parte do Estado para solucionar o problema nun futuro próximo".

“Os Orzamentos Xerais do Estado, a pesar das emendas presentadas a tal efecto polo BNG, non incluíron ningunha actuación para a mellora da calidade das augas na Ría de Betanzos nin ningunha acción concreta para a mellora do saneamento nos distintos concellos bañados pola Ría de Betanzos”, rememora el diputado nacionalista, Néstor Rego. De hecho, dice, las distintas administraciones, incluida la Xunta, reconocen que existen puntos de vertidos en ayuntamientos de la ría como Miño, Betanzos o Bergondo.

“A ría de Betanzos non só é unha importante área natural que debe ser rexenerada e protexida, senón que conta cun alto potencial produtivo”, salienta, para subrayar que actualmente existe actividad extractiva de marisqueo con cuatro polígonos explotados por la cofradía de Miño, dos de ellos catalogados como zona B por la contaminación del agua, una zona C y una C estacional.