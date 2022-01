El BNG de Betanzos reclama que se aclare por qué motivo se canceló la obra de Correos

El diputado Néstor Rego trasladó al BNG de Betanzos las iniciativas registradas en la cámara baja por la decisión del Gobierno del Estado de cancelar las obras de reforma de las instalaciones propiedad de Correos.





Rego, acompañado por la portavoz municipal, Amelia Sánchez, y la responsable comarcal en As Mariñas, Cristina López, denunciaron “o malgasto que supuxo o mantemento do contrato de aluguer dun local durante dous anos sen que existise previsión para retomar no futuro a obra de acondicionamento e mellora do local propiedade da sociedade estatal”, pues se mantuvo de 2018 a 2020.





“Mais, a pesar deste aluguer, a propia Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos recoñece que transcorrido o primeiro ano de contrato, e estando no segundo ano de vixencia do mesmo, determínase abandonar o proxecto”, que ni siquiera estaba redactado, denunciaron los nacionalistas, que consideran “absolutamente incomprensíbel que se dispoña a iniciar un contrato de alugueiro antes mesmo de ter redactado o proxecto e saber o custo que ía supoñer” añadió el diputado del BNG.





Los nacionalistas quieren “coñecer as razóns reais polas que se decidiu cancelar a obra de reforma e as datas en que se licitou, adxudicou e redactou o proxecto, de ser certo".