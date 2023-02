El BNG de Betanzos pide conocer cuándo caduca la licencia del edificio Mandeo 50

El BNG de Betanzos presentó una iniciativa plenaria con el fin de conocer el estado de tramitación del expediente del edificio conocido como Mandeo 50, después de que el Gobierno local anunciase la caducidad de la licencia y el próximo inicio de la demolición de este edificio.

Según la portavoz nacionalista, Amelia Sánchez, "hai uns meses, as betanceiras coñeciamos a través da prensa que o Concello de Betanzos daba os primeiros pasos para derrubar o edificio da rúa do Mandeo número 50 e que só faltaban uns flecos para solucionar o expediente”. Para el Bloque, el anuncio municipal de que se estaba tramitando la caducidad de la licencia del edificio de 2005 como paso previo para ordenar la demolición de una mole que se puede ver desde la mayoría de Betanzos, obedecería a cuestiones de "propaganda" y no se materializaría a corto plazo.

Por ello, en el BNG solicitan conocer el estado real de la tramitación de la caducidad de la licencia del edificio y los plazos que prevé el Ayuntamiento para que se puede terminar el expediente y empezar las labores de demolición.