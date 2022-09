La Bienal de Balconadas ‘desaparece’ de la agenda cultural de Betanzos

¿La Bienal de Balconadas? Una incógnita que asaltó a vecinos, visitantes y artistas durante los meses de verano y por la que el BNG se interesó en la última sesión, sorprendido porque no se convoca desde 2019. Este certamen internacional, que se celebró por primera vez en 1988 de la mano de Jesús Núñez con casi 160 creaciones expuestas en las viviendas del entorno monumental, convierte cada dos años el casco histórico de la ciudad en un museo abierto, con una media de 130 obras, de estética y origen distintos, de casi toda Europa, pero también de América, Asia y África. Un éxito que la llevó a tener una ‘hermana’ en Brasil, con la Panche-Be de Porto Alegre, donde el colectivo de artistas suramericano Ir-Mano, emuló las Balconadas de Betanzos.



Así, siguiendo el calendario, tenía que haberse celebrado este año, como así advirtieron algunos artistas que, antes del verano, contactaron con los coordinadores del concurso para informarse de la convocatoria de este 2022.



La portavoz nacionalista, Amelia Sánchez, señaló que la última muestra se realizó en 2019, “cando se convocou unha edición especial con motivo do 800 aniversario do traslado da nosa vila ao seu actual emprazamento” y que, en consecuencia, “hai tres anos que non se organiza este importante e interesante concurso, que non presentaría ningunha incompatibilidade coas condicións sanitarias que estabelecera a pandemia da covid-19, ao se desenvolver ao aire libre e non implicar aglomeracións de persoas”, consideró Amelia Sánchez.



Los representantes nacionalistas solicitaron aclarar “os motivos polos que non se convocou nin en 2021 nin en 2022, en cuxo verán se retomou a normalidade post-pandémica”, y conocer “se o Concello de Betanzos ten pensado organizar un novo certame de Balconadas en 2023”.