Betanzos y la Xunta ordenan la suspensión de una obra por afectar a la muralla medieval en O Valdoncel

El Ayuntamiento de Betanzos y la Dirección Xeral del Patrimonio de la Xunta dictaron una orden de suspensión inmediata de las obras iniciadas en el número 26 de O Valdoncel. La intervención, de acuerdo con su información, estaría afectando a la muralla de la ciudad, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC).



Según indicaron desde la institución municipal, “a orde díctouse despois de que por parte dos promotores non se atendese á paralización das obras dictada con anterioridade, senón que continuou coas mesmas, incluso procedendo a instalación de dous andamiaxes no entorno da muralla do recinto urbano de Betanzos, declarado BIC e agrabando ainda máis a situación anterior”, expuso el Ayuntamiento de Betanzos.



El promotor de la actuación, que cursó alegaciones, niega que las obras realizadas afectasen a la muralla de Betanzos.



En la comunicación previa de obras registrada a mediados de septiembre, los promotores apuntan a la “limpeza do solar e retirada da cabeza do muro medianeiro con perigo de desprendemento á vía pública” pero, el día 30 del mismo mes, la Policía Local de Betanzos toma imágenes e las obras, de “movemento de terras, de pedras retiradas, que causaron dano á vivenda colindante,...” y los titulares de una vivienda contigua denuncian que la actuación está afectando “á seguridade, habilitabilidade e estanqueidade da súa vivenda” solicitando una inspección urgente por parte de los servicios técnicos municipales que, desplazados a O Valdoncel, comprueban que “afecfan á muralla do casco histórico de Betanzos”.









Informe

Transcurridas unas semanas, de acuerdo con el relato municipal, los agentes de la Policía Local advierten de la instalación de un andamio en el solar y solo unos días después, los técnicos municipales recomiendan elaborar “un Informe Arqueolóxico Valorativo que recolla a indidencia que as obras executadas puideron ter sobre a antiga muralla e o subsolo”, lo que deriva en que, con fecha de 26 de octubre, la Dirección Xeral de Patrimonio requiera “a suspensión inmediata das obras nese soar, e as de reposición do soar ao estado anterior”.



Desde el BNG se mostraron especialmente críticos con el Gobierno de Barral en este asunto: “Non parece que tomase accións ao respecto para garantir a conservación da muralla da cidade” explicó la edil Amelia Sánchez, que incide en que “nin nas actas da xunta de goberno local figura que se acordase nada ao respecto nin se nos informou á oposición nin á veciñanza en ningún momento”, añadió la edil del BNG.



Los nacionalistas aseguraron que no es la primera vez, pues “no 2014 produciuse outra demolición da muralla no solar contiguo, e sen saír da rúa do Valdoncel, o cronista alertou da destrucción dinha torre na porta do Hórreo”.



Además, adelantaron que trasladarán el caso al Parlamento de Galicia para conocer si la Xunta autorizó las obras “e os motivos polos que se tolerou a demolición”, resumieron desde el BNG.