Betanzos reclama a la concesionaria del agua que aclare porqué no detectó como llegó un virus a la red

El Ayuntamiento de Betanzos reclama a la empresa gestora de la concesión del servicio municipal de abastecimiento de agua que aclare porque no detectó como llegó un virus a la red, a pesar del tratamiento al que es sometido el líquido elemento todos los días. Por este motivo la alcaldesa, María Barral, trasladó a la compañía que elabore de forma urgente un informe sobre la situación y que detalle las explicaciones que considere oportunas ofrecer.



“A partir de aí o Concello actuará en consecuencia”, dijo la mandataria local una vez que se confirmó que el origen del brote de gastroenteritis, que ha afectado a 440 personas en Betanzos desde el pasado domingo, día 28 de mayo, se encuentra en el ‘Novovirus’.



Según indicó el Gobierno local, a través de un comunicado, el ‘Novovirus’ es una variante generado posiblemente por un vertido urbano o aguas negras al río, en la zona de captación y que llegó a la planta potabilizadora. También su presencia se detectó en la Fonte da Condesa, aunque en este caso al no estar conectada a la red general todavía se desconoce porque también se vio afectada por el virus.



Las mismas fuentes añaden que el agente patógeno no aparecía reflejado en las analíticas bacteriológicas realizadas a diario por la concesionaria, de las que informaba tanto a la Consellería de Sanidade como al Ayuntamiento y que reflejaban que el agua se mantenía en los parámetros adecuados.



“Fixo falta un proceso máis longo de análise para determinar finalmente que a orixe non era bacteriano senón vírico. Agora Sanidade xa nos trasladou que a auga de abastecemento municipal non é apta para o consumo, polo que se deberán manter as restricións de uso xa establecidas, é dicir, non utilizar a auga nin para a inxesta, nin para o lavado de alimentos nin para a hixiene bucodental”, añaden desde el Gobierno local.



El Ayuntamiento también indica que el ‘Novovirus’ es un patógeno que se contagia fácil y rápidamente por lo que, como recomendación sanitaria adicional dirigida a la población en general, en los entornos en los que exista relación con personas afectadas con gastroenteritis se recomienda extremar y reforzar las medidas de higiene personal, especialmente el lavado de manos y la limpieza de superficies.



Muestras de preocupación



Por su parte, la agrupación brigantina del Bloque Nacionalista Galego mostró su ‘profunda’ preocupación por la salud de los vecinos afectados por la contaminación de la red municipal.



“Durante anos advertimos que as verteduras aos ríos tarde ou cedo afectan á saúde das persoas, como lamentablemente estamos a ver”, explica la portavoz municipal Amelia Sánchez, al tiempo que exige al Ayuntamiento compensaciones económicas para los vecinos afectados.



Sánchez también aprovecha para reclamar que la gestión del servicio de agua pase a ser municipal y pública.