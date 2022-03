As Mariñas se une para coordinar la acogida de los refugiados de Ucrania

La comarca intensifica sus acciones para colaborar con la ciudadanía ucraniana y las organizaciones que se encargan de atenderla tras el ataque de Rusia. La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo reunió en A Senra de Bergondo a alcaldes e integrantes de los ayuntamientos que conforman su territorio para informar y coordinar la acogida de refugiados derivado de la invasión de Ucrania.





En este encuentro informativo, que resultó “todo un éxito”, intervinieron once de los diecisiete alcaldes y alcaldesas del territorio y en él se trasladó la posibilidad de que los ayuntamientos pongan a disposición de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) alguna instalación para acoger a personas refugiadas ucranianas y que ésta traslade la disponibilidad de estos espacios al Gobierno de España.





El presidente de As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, el abegondés José Antonio Santiso Miramintes, encabezó esta propuesta que contó también con la participación del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, la Fegamp, la Coordinadora de Organizacións para o Desenvolvemento, así como diversas ONG como Cruz Roja o Ecos do Sur.





Envíos

Además, en la sesión se descartó totalmente el envío de alimentos ante la dificultad de que estos lleguen a su destino: “As persoas que queiran colaborar con cartos poderán facelo a través dos organismos cualificados, e para iso, a Reserva de Biosfera Mariñas-Mandeo pónse á total disposición da cidadanía para calquera dúbida ou para obter máis información sobre este asunto no teléfono 981 669 541”, destacó Santiso.





En la misma convocatoria, el regidor abegondés remarcó que el objetivo de esta acción “non é outro que intentar poñer o noso gran de area para axudar ao pobo ucraíno”, añadió el presidente antes de aclarar que “no noso concello, en Abegondo, temos refuxiados afganos e subsaharianos e temos un edificio que podería ser utilizado para este fin solidario”, expuso Santiso Miramontes.





El mandatario también quiso aprovechar para agradecer “a boa disposición amosada por todos e a todas os presentes e polo seu interese por colaborar coa cidadanía ucraína” y destacó que “é un orgullo para á Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas propoñer este tipo de iniciativas e recibir unha resposta tan boa e positiva”.