Tormenta política en Carral: el alcalde revoca competencias a Fran Bello por no acatar sus directrices

A punto de comenzar sus fiestas patronales, el municipio de Carral vive días convulsos en el ámbito político con el pase al grupo mixto del edil Fran Bello, después de que el alcalde, Javier Gestal, le haya revocado las competencias. Según Gestal, él “non cesou a ninguén”, pero reconoce haber perdido la confianza en este edil tras no acatar sus directrices y las del partido. Por su parte, Bello se muestra “moi orgulloso do traballo feito” y dice que no quiere “entrar en guerras”.



“Estou moi tranquilo e agradezo as inxentes mostras de cariño recibidas. Eu non vou entrar en campañas de desprestixio e saio do Goberno coa cabeza moi alta, pero a acta de concelleiro non a vou deixar, porque sería traizoar aos veciños”, comenta Bello, que hasta el pasado sábado comandaba las áreas de Cultura, Deportes, Juventud y Participación Ciudadana y Protección Civil.



Bello sostiene que fue algo que le pilló por sorpresa –“o único que me dixo o alcalde foi que o estaban presionando e que tiña que prescindir de min”–, mientras que Gestal defiende en un comunicado que se intentó “reconducir a situación, pero o concelleiro persistiu no seu comportamento de negarse a cumprir coas súas obrigas”. Además, “era o edil que máis cobraba da corporación”, añade el mandatario carralés.



Mayoría que se tambalea

La situación hace tambalear la mayoría absoluta de Alternativa dos Veciños en Carral, ya que el partido poseía siete de trece concejales y ahora se quedará con seis. Por otra parte, las muestras de apoyo a Fran Bello que han hecho públicas sus compañeras Susana Guimarey y Mercedes Caridad podrían abrir la puerta a una desbandada al grupo mixto, aunque ambas concejalas niegan que, por el momento, tengan esa intención y seguirán trabajando “como siempre, por Carral”.



“No entiendo la decisión, este movimiento, teniendo mayoría absoluta como teníamos, es buscar problemas”, manifiesta Guimarey, primera teniente de alcalde y responsable de las áreas de Economía y Hacienda, Régimen Interior, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana. Considera este hecho “una injusticia” y defiende a Bello: “Fue el que más trabajó para el Ayuntamiento desde que entramos en 2019”, declara la edil.



Mercedes Caridad sigue esa línea y destaca la dedicación del concejal de Deportes: “Sempre se dedicou a traballar, é unha decisión ilóxica, o que se diga de Fran é pouco, estaba as 24 horas, os 365 días, dispoñible para o Concello”. Brinda su total apoyo al compañero saliente y considera “palabras maiores” un posible paso al grupo mixto, alegando que “o plan é seguir traballando coma sempre e despois xa se verán as voltas que dá a lexislatura”.



La 49 edición de la Festa da Empanada, que se celebra mañana, llega con regusto amargo.