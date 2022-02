Florinda Duarte, la concejala carralesa que recorre las ferias y mercados de la provincia

Que Florinda Duarte vale para un roto y un descosido no es ninguna novedad en Carral. La que fuera edil de Comercio en el municipio con el Partido Popular y teniente de alcalde, hoy no adscrita, y que también es voluntaria de Protección Civil, recorre cada semana las ferias y mercados de la provincia con productos de huerta y también otros como miel y huevos.



Ayer Florinda Duarte estaba en Cambre, como cada día 2, y no paraba de atender clientes: “Empecei nisto fai uns anos e agora moitas veces non perdo de ir a unha feira polas comisións informativas, só se é algo moi importante, como o de mañá [por hoy] do Plan de Obras da Deputación”, comenta.



La edil sigue en política por algo que la caracteriza, el servicio a los vecinos y su don de gentes, aunque acabó por sacarse la licencia de autónoma para despachar fruta y verdura de forma ambulante, un modelo de vida al que se ha acostumbrado.



“Comecei nisto por unha parella que tiven pero gustoume e aquí sigo”, comentaba Duarte ayer mientras bromeaba con una clienta sobre el precio del “cebolo”. “Hai que facer de todo nesta vida”, indicaba la edil, quien se muestra muy crítica con el alcalde de Carral, Javier Gestal, a quien acusa de no tener en cuenta “nin aos que gobernan con el”.