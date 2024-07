Los vecinos de Cambre que quieran trabajar en Amazon deben inscribirse en el Ayuntamiento

Los vecinos de Cambre que estén interesados en trabajar para la planta que Amazon va a abrir en el polígono del Espíritu Santo deberán inscribirse en la lista de demandantes de empleo del Concello, que gestionan desde el área de Desenvolvemento Socioeconómico, informan desde el Ayuntamiento, que informa de que la multinacional abrirá la inscripción de solicitudes a partir del día 29 de julio.

Así lo confirmó la alcaldesa, María Pan, tras la última reunión mantenida junto al concejal de la Axencia de Desenvolvemento Socioeconómico, Patrimonio e Turismo, Ramón Boga, y la coordinadora del área con representantes de la empresa. Se ofertarán en torno a 70 puestos en la nave logística como mozo de almacén. Para optar a ellos, los vecinos tendrán que estar inscritos en la lista de demandantes de empleo del Concello.

Desde el departamento de empleo municipal se les dará asesoramiento e información a los solicitantes sobre el proceso de contratación que se hará mediante una plataforma online.

Los contratos serán temporales con la posibilidad de convertirse en indefinidos. En cuanto a los requisitos, no se exige experiencia previa. Una vez superadas las pruebas del proceso, las personas que resulten seleccionadas tendrán que realizar una formación previa de dos semanas, antes de la apertura del centro que está prevista para septiembre.

Los cambreses que necesiten más información podrán contactar a través del teléfono 981 61 31 96 y del correo electrónico adl@cambre.org.

La alcaldesa, María Pan, incide en que se trata de una noticia “moi positiva que vai permitir estimular as cifras de emprego no municipio”. La regidora incide en que los vecinos “deberán superar todas as probas deste proceso selectivo, como terán que facer o resto de aspirantes, pero como se acordou, terán esa prioridade á hora de optar aos postos”.

La primera edil recuerda que este no es el primer acuerdo al que el Concello llegó con empresas de gran dimensión: “No 2022 asinouse un acordo con Profand para estimular a contratación de veciños e veciñas na súa nave no polígono do Espírito Santo”.