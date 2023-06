La tramitación de subvenciones municipales será ‘automática’ en el Ayuntamiento de Cambre

Cambre continúa dando pasos para modernizar y digitalizar la Administración y, en este ocasión, contará con la colaboración del Gobierno del Estado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que impulsa Política Territorial. En concreto, con los 108.053 euros que el ministerio que dirige Isabel Rodríguez acaba de conceder al Ayuntamiento de Cambre.



Esta cuantía se utilizará, íntegramente, para automatizar la tramitación de subvenciones municipales, tal y como explicó la concejala de Economía, Hacienda y Recursos Humanos en funciones, María Pan Lesta.



En este sentido, la edil señaló que esta ayuda “é unha oportunidade para cumprir cun compromiso que se adquiriu no 2022 coas entidades receptoras das subvencións municipais e coa que conseguiremos axilizar a tramitación para as entidades e, ademais, reducir a carga de traballo do persoal”, expuso Pan.



En el 2022, algunas entidades solicitantes de estas ayudas sufrieron un retraso en el pago de las ayudas municipales por los tiempos de tramitación, recordó la responsable e Hacienda.

Novedad

La previsión del Ayuntamiento de Cambre es implantar un nuevo sistema apoyándose en dos tecnologías: BMP (gestión de procesos) y RPA (Robótica de Procesos de Automatización). Estas dos herramientas reducirán los tiempos de tramitación y mejorarán, por lo tanto, el servicio a la ciudadanía de Cambre.



Por un lado, la RPA permitirá validar automáticamente los datos de las solicitudes para asegurarse de que están completos y de que son válidos, de acuerdo con los criterios marcados por el Ayuntamiento de Cambre.



Además, con esta tecnología se podrán organizar los datos de forma automática y enviar notificaciones a las personas solicitantes para informarles del estado de su solicitud o para recordarles la necesidad de realizar ciertas acciones que son necesarias.

Baremación

En cuanto al BPM, este definirá el proceso de baremación de las solicitudes, permitirá la automatización de muchas de las tareas asociadas con este trámite (verificación de que la solicitud está completa, validez de cada registro, aplicación de reglas y criterios) y facilitaría la tarea que corresponde a los técnicos municipales a la hora de tomar decisiones más informadas y justas sobre la resolución.



El nuevo sistema aumentará, por lo tanto, la eficiencia en el proceso de tramitación de subvenciones, mejorará la calidad del proceso administrativo (reduciendo errores y garantizando una mayor precisión en el procedimiento) y reducirá el tiempo que se emplea en cada uno de los pasos que se deben realizar en la tramitación, a lo que se suma una reducción considerable de la carga de trabajo de los técnicos municipales que se encargan de este tipo de operaciones en el Ayuntamiento de Cambre.