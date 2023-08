O Temple celebra las Festas do Demo con cantos de taberna y feria

El barrio cambrés de O Temple celebra este fin de semana las Festas do Demo, tradicional evento de la parroquia que recupera por tercer año la asociación Urbilar y que contará con cantos de taberna, feria de artesanía, conciertos y exhibición de motos, entre otras propuestas. Los festejos tendrán lugar los días 2 y 3 de septiembre.



Los organizadores explican que el nombre de la fiesta viene de atrás. “A festa debería ser celebrada o 15 de agosto por Santa María, pero cambiouse no seu tempo ao último domingo de agosto porque existían moitas festas nesa data en lugares moi próximos. Ao non coincidir co patrón dicíase que era a Festa do Demo”, comentan.



El sábado, día 2, habrá alborada a las 10.00 horas por las calles de O Temple, torneo de chave a las 11.00 y la tercera edición de los Cantos do Demo por las tabernas de la zona desde las 19.00 horas. Cerrará la jornada a las 23.00 la banda Festicultores en la explanada frente al CEIP Portofaro.



Ya el domingo, día 3, desde las 10.00 horas habrá exhibición de motos clásicas en el paseo marítimo y feria de artesanía en el campo de la fiesta –frente al colegio– desde las 11.00 horas. A las 14.00 horas amenizará la sesión vermú el grupo Jaque.



Romería de San Ramón

Por otra parte, Miño celebra hoy jueves la romería en honor de San Ramón Nonato en el lugar de Bra, un evento tradicional que ofrece sesión vermú, comida campestre y actuaciones por la tarde.



Las comarcas de A Coruña y Betanzos se resisten a despedirse del ambiente festivo y septiembre comienza con un amplio abanico de propuestas, desde las fiestas de Perillo, Guísamo y Culleredo –en este último sortearán mil euros y cuatro sachos– hasta el festival de folk de Sisalde (Arteixo) o la Romaría da Familia en Paderne. En concreto, en la localidad arteixana tocarán A Roda, Jiggy y Breo el sábado, mientras que en O Telleiro (Paderne) actuarán el mismo día el Mago Antón, Aixa Romay y el dúo Explosión.



También celebran sus fiestas patronales Mondego (Sada) –donde mañana, viernes, lanzarán un globo de papel de diez metros–, San Vicente de Vigo (Carral) –con callos gratis en las sesiones vermú del fin de semana– o San Tirso de Mabegondo –con degustación de churrasco, bacalao y gambones el lunes–. l