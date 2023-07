El Rock in Cambre tendrá a Ugly Kid Joe como cabeza de cartel

Cambre ya tiene el Rock in Cambre completo. Uno de los festivales más longevos del género y que crece, año tras año, en número de asistentes tendrá el sábado, 5 de agosto, al grupo californiano Ugly Kid Joe como cabeza de cartel.

El concejal de Cultura, David Saborido, señala la apuesta del gobierno local por este festival, “que nos pon no mapa, non só a nivel local, senón tamén a nivel nacional e internacional”. El edil explica que, además de contar con agrupaciones referentes, “un dos aspectos máis importantes do Rock in Cambre é, precisamente, a presenza das bandas de Cambre, dándolles a posibilidade de dar a coñecer o seu traballo e de compartir escena con grupos cunha enorme traxectoria”.

Además de Ugly Kid Joe, el Rock in Cambre contará con las actuaciones de Sex Museum, Bala, Os Rastreros e ITH. A esta propuesta se suma también la representación local. En esta ocasión, Lost Minnow, Low Gain y Replicantes serán los encargados de reivindicar el talento local.

Los conciertos arrancarán alrededor de las 18.00 horas. En primer lugar, actuarán las bandas locales para, a continuación, dar paso al resto de grupos. Está previsto que los conciertos concluyan alrededor de las 4.00 horas.