El Rock in Cambre será la segunda semana de agosto “no seu formato orixinal”

Después de dos años, vuelve el Festival Rock in Cambre. El evento, que celebra su treinta edición, será los días 12 y 13 de agosto, de manera que la organización apuesta por regresar al origen de la convocatoria, que en sus inicios se estableció para la segunda semana del mes de Santa María.



Tras las cancelaciones de 2022 y 2021 a causa de la emergencia sanitaria, la responsable del área de Cultura, Mónica Varela, celebró que pueda recuperarse “no seu formato orixinal” y espera que, durante los dos días de conciertos y actividades, “o noso municipio volva repetir como capital do rock and roll, un xénero cunha enorme tradición en Cambre”.



En este sentido, la edil cambresa apunta a que “se está a traballar para que a vindeira edición sexa inesquecible” e insiste en que “a historia e a lembranza dos trinta últimos anos terán un gran peso”, adelantó Varela.









Novedades





La edición de este año llegará, además, con una importante novedad con respecto a las anteriores, y es que, unos días antes, se organizará el I Rock in Cambre Infantil “Rockambreir@s”.





Cultura hace un llamamiento a los vecinos para preparar una “gran sorpresa” para este 2022





La cita, con la que se pretende inculcar “a paixón polo xénero aos cativos e cativas, garantindo que a nosa tradición e apego ao rock conte con relevo xeracional”, será el domingo 7 de agosto y el padrino será Pako Pakolas.



En los últimos días, el Ayuntamiento de Cambre acudió a las redes sociales para, a través de los perfiles del evento en Facebook e Instagram, hacer un llamamiento a los vecinos para preparar una “gran sorpresa” este 2022. Desde la organización se solicitó la colaboración de los seguidores para recopilar fotografías, vídeos y demás materiales de alguna de las ediciones del Rock in Cambre.









Historia





El año pasado, el municipio también recurrió a las redes sociales para presentar el documental Rockambreiros, en el que se repasan los tres decenios de andadura de una de las citas más consolidadas de Galicia con la intención de que “lembrar a his-toria do festival, así como ho- menaxear a todos os grupos que tomaron parte no evento, así como aos veciños e veciñas, que foron os que fi xeron grande ao Rock in Cambre”



En el vídeo, se incidía en el ori- gen de este género musical, así como de la propia historia del evento, que surgió a raíz de una pregunta: ¿Por qué no podemos hacer aquí un festival de rock?.



En cualquier caso, la agenda de celebraciones comenzó hace semanas y, antes del Rock in Cambre, regresarán el Temple Jazz y la Romaría Castrexo-Romana Galaicoi, ambas en el mes de julio, mientras que para septiembre se organiza la Open Science.