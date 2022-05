El programa cambrés Lagare facilita el acceso a la vivienda a 63 familias sin recursos

El alcalde, Óscar García Patiño, y la edil de Benestar Social, Lúa Sanguiñedo, dieron a conocer ayer Lagare, el nuevo programa de la Concejalía de Servicios Sociales. La iniciativa, puesta en marcha el pasado febrero, busca favorecer el acceso y el mantenimiento de la vivienda de la población en riesgo.



Según indicaron los responsables municipales, la iniciativa ya atiende a 63 familias del municipio y la propuesta “está abierta a la participación de otros vecinos que se encuentran en situación desfavorable, así como de aquellos otros que requieran información o asesoramiento con respecto a la vivienda”, dicen.







Preocupación





El regidor recordó que, aunque la vivienda es una competencia autonómica, “este programa parte do noso interese e preocupación por axudar a aqueles veciños e veciñas que teñen problemas á hora de acceder a unha vivenda. Este tipo de situacións xa se vivían antes do inicio da pandemia, pero o covid-19 agravou esta problemática”. En la misma línea, la concejala apuntó el compromiso municipal por poner en marcha “todas as medidas que poidamos para apoiar ás persoas en risco serio de perda ou desafiuzamento”. Sanguiñedo añadió un factor distintivo del proyeco Lagare como es la “intermediación inmobiliaria, unha liña de traballo fundamental para non ter que chegar ao desafiuzamento”.



Patiño y Sanguiñedo estuvieron acompañados por la trabajadora social responsable de Lagare, Natalia Doval, quien explicó las líneas de trabajo del programa: la intermediación inmobiliaria, la prevención de la discriminación en el mercado de la vivienda y el acompañamiento en transición a recursos residenciales estables.