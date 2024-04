El PP de Cambre critica el retraso en la aprobación de presupuestos

El Partido Popular de Cambre ha denunciado el retraso en la aprobación de presupuestos y que el municipio continúe trabajando con los de 2023 a través de una prórroga. “Esta falta de presupuestos puede tener graves consecuencias, ya que impide incrementar las ayudas sociales o al comercio local, hace peligrar las subvenciones municipales e impide realizar las inversiones que Cambre tanto necesita”, lamentan los populares.



La portavoz, Diana Piñeiro, critica que “el gobierno de Unión por Cambre vuelve a mostrar otra vez más su incapacidad”. “Estamos ya en abril y sin presupuesto, esta es la herencia que deja María Pan después de cinco años como concejala de Hacienda y Contratación, un municipio colapsado, moroso, rodeado de irregularidades y sin presupuesto”, abunda.

Gobierno de continuidad

El grupo cambrés del Partido Popular cuestiona al Ejecutivo local: “¿Qué excusa tienen Unión por Cambre y Partido Socialista, siendo un gobierno de continuidad y con mayoría absoluta, para no haberlo presentado ya?”. En esta línea, la continuidad del pacto entre ambos partidos está en el aire después de que la alcaldesa, María Pan, asegurase que no cedería la Concejalía de Contratación al PSOE, condición que los socialistas pusieron para reeditar la coalición. A través de un comunicado, el portavoz Diego Alcantarilla dijo que valora la labor realizada por Pan a lo largo de los últimos años, pero que “actualmente no es la persona idónea para desbloquear la situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento”, por lo que exigió liderar el departamento de Contratación.



La regidora afirmó en las últimas semanas que mantendría conversaciones con todos los grupos políticos de la corporación, a excepción del PP, para formar un nuevo ejecutivo.



Por otra parte, los populares se quejan de que el municipio “va a perder la subvención de 1,6 millones de euros de la Unión Europea concedida en octubre del 2022 para la reforma del polideportivo de Os Campóns, tal como reconoció el concejal de Urbanismo, Juan Leirós, en el pleno del 1 de abril, al no poder realizar la obra antes de septiembre”. “Es incomprensible e inaceptable que por la irresponsabilidad del señor Leirós se pierda esta subvención. ¿A qué se ha dedicado en este año y medio?”, concluye Diana Piñeiro.



El Gobierno cambrés logró esta semana efectuar el pago de parte de la deuda contraída con Augaservi –pagó 288.000 euros de los 405.000 totales– y adjudicar los contratos para garantizar el suministro de gasoil en instalaciones y vehículos públicos.