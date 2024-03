Patiño: “Me metí en política para trabajar, pero no me dejan”

“Me metí en política y fundé un partido para que Cambre creciese, para trabajar y gestionar, pero no me dejan. Sé que no soy el culpable de esta situación pero mi marcha sí puede ser la solución”. Con estas palabras presentó ayer su dimisión el alcalde cambrés, Óscar García Patiño, en una emotiva rueda de prensa que acabó con lágrimas y aplausos.



El regidor, que desde septiembre alertaba del bloqueo administrativo que sufría el municipio, y del que culpaba directamente al “cambio de criterio” de la secretaria y la interventora –“estamos atados de pés e mans”, dijo–, cargó de nuevo contra las habilitadas nacionales: “No es verdad que Cambre esté en bancarrota. Cambre cuenta con cerca de 23 millones en sus arcas y tiene una deuda de cinco millones. No le entra a nadie en la cabeza que dos personas puedan paralizar los pagos”, criticó.



“Lo más fácil sería, y es habitual en política por desgracia, ponerse de perfil y seguir cobrando 40.000 euros al año, pero yo no soy así, yo siempre he dado la cara”, espetó el mandatario, que subrayó su “peregrinación” por distintas administraciones para buscar una solución a la parálisis municipal. “La Dirección Xeral da Función, la Valedora do Pobo, la Delegación del Gobierno, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, la Fegamp, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la asesoría jurídica de la Diputación y el Consello Consultivo de Galicia. De todos recibimos comprensión, pero ninguno aportó un informe para desbloquear esto a excepción del Consultivo, que aportó un método para casos como el de Augaservi, y garantizar el suministro de agua”, señaló.



Llamó la atención también sobre los ‘bandazos’ en las instrucciones de estas funcionarias. “Un ejemplo fue la Xuntanza do Maior. En 2022 pidieron rehacer los pliegos de condiciones y desde Servicios Sociales apuraron al máximo para llegar a tiempo. En 2023 copiaron esos pliegos y ya no valían, dijeron que había que hacerlos de nuevo y la Xuntanza, que suele ser el primer domingo de octubre, se tuvo que celebrar en enero de este año. Hay una pública animadversión hacia mí”, manifestó.



El líder de Unión por Cambre agradeció a familia, compañeros de gobierno y partido, vecinos y “todos los alcaldes del área metropolitana, sin excepción” –con mención especial a José Antonio Santiso y Carlos Calvelo– su apoyo, respeto, trabajo y dedicación durante estos casi nueve años al frente de la corporación. “Cheguei como o fillo de Clotilde e de Luis o da Ferradora. E marcho igual”, dijo visiblemente emocionado.



“Siento que haya tenido que dimitir de esta manera porque los que tienen que poner y quitar alcaldes son los vecinos”, señaló Calvelo, mientras que Santiso lo calificó de “honesto y dialogante” y “un amigo”. El alcalde ourensano Gonzalo Pérez Jácome también aludió a este asunto en X (antes Twitter) por vivir una situación "similar" en su Ayuntamiento y sentenció: "Respetando su decisión, yo he optado por el camino inverso: cesarlos a ellos".