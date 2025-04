María Pan cumplió su palabra y deja la alcaldía de Cambre un año después de haber accedido al cargo sustituyendo a Óscar Patiño. Se va "consumida", asegura, por no poder gobernar pero satisfecha con la labor realizada. A pesar de ser un día de despedida, la oposición no le ahorró fuertes críticas y tanto PP, PSOE como BNG coincidieron en definirla como poco dialogante. Ahora queda esperar hasta el 21 de este mes para saber quién la sustituirá. La incógnita no se ha desvelado aún.